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"Her gün 'Kadınlar Günü' olarak görülmeli"

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki:"Yakın zamana kadar Batı toplumlarında, Amerika'da kadının ruhunun olup olmadığı tartışılmıştır. Kadını insan olarak, birey olarak görmemişler. Bizde ise kadın değerlidir. Peygamberimiz kadına asla el kaldırmamış, emir kipinde bile konuşmamıştır"

08 Mart 2019 Cuma 14:48
"Her gün 'Kadınlar Günü' olarak görülmeli"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Yakın zamana kadar Batı toplumlarında, Amerika'da kadının ruhunun olup olmadığı tartışılmıştır. Kadını insan olarak, birey olarak görmemişler. Bizde ise kadın değerlidir. Peygamberimiz kadına asla el kaldırmamış, emir kipinde bile konuşmamıştır." dedi.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı Kadın Kolları tarafından düzenlenen "Kadınlar şehri konuşuyor" programına katılan Özhaseki, kadınların sorularını yanıtladı.

Konuşmasına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başlayan Mehmet Özhaseki, İslam geleneğinde kadının her zaman önemli olduğuna dikkat çekerek, "Yakın zamana kadar Batı toplumlarında, Amerika'da kadının ruhunun olup olmadığı tartışılmıştır. Kadını insan olarak, birey olarak görmemişler. Bizde ise kadın değerlidir. Bize gelince, 1400 sene öncesinde kadın erkekle eşittir. Allah'ın hitabı 'ey insanlar' şeklindedir. Peygamberimiz kadına asla el kaldırmamış, emir kipinde bile konuşmamıştır." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, her günün "Kadınlar Günü" olarak görülmesi gerektiğinin altını çizerek, belediye başkan adaylığı sırasında hazırladıkları projelerin önemli bir kısmında kadınlara yer verdiklerini aktardı.

Kadınlar için hazırlanan projeleri anlatan Mehmet Özhaseki, şöyle devam etti:

"Kadınlar için yapılacaklar, bir seçim vaadi olarak görülmemelidir. Bunları önceki belediye başkanlığım sırasında yaptım. Mahalle konakları yapacağız. Bir araya gelecekler. Aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen kadınlarımız için kurslar düzenleyeceğiz. Kurslarda üretilen her ürünü, kuracağımız kooperatifler aracılığı ile pazarlayacağız. Mahallelere belediye kreşleri ve çocuk oyun evleri açacağız."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınların toplumsal yaşamdaki görünürlüğü konusunda çok hassas davrandığına dikkati çeken Özhaseki, kadın istihdamının artırılmasına öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

Geçmişte ailelerin çocuklarını sokaklarda, mahallelerde gönül rahatlığı içinde bıraktıklarını hatırlatan Mehmet Özhaseki, "Çocuklar insan ilişkisinden uzak yaşıyor. Bunu değiştirmek için Türkiye'de bir ilk olarak 'Çocuk Köyü'nü kuracağız. Çocuk hayata hazırlanacak burada. Hayatta karşılaşabileceği ne varsa orada görecek." diye konuştu.

Özhaseki, okul servisleri için bir yazılım geliştirildiğini aktararak, seçildiği takdirde bu yazılımı tüm okul servislerine taktıracaklarını, anne ve babaların çocuklarını takip edebileceklerini, güven içerisinde okula gönderebileceklerini söyledi.

AK Parti iktidarları döneminde sağlık hizmetlerine yapılan yatırımlarla şartların iyileştirildiğini ifade eden Mehmet Özhaseki, Ankara'da açılacak 2 şehir hastanesine ulaşım için gerekli tedbirlerin de alınacağını belirtti.

Programa, AK Parti Ankara milletvekilleri Zeynep Yıldız ve Arife Polat Düzgün, AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen ile AK Parti Keçiören Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok da katıldı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 14:48
  1. "Kadınlar Buluşuyor"
  2. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
  3. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki

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