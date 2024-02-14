Her gün bir avuç leblebi yerseniz ne olur? Doktorlar bile sonucuna çok şaşırıyor: neyden yapılıyormuş!

Leblebi, nohudun kavrulmasıyla hazırlanarak evlerimize taşınıyor. Ülkemizde özellikle Çorum, Tavşanlı ve Serinhisar bölgelerinde üretilen leblebi, onlarca farklı çeşide sahip. İster çayın yanına atıştırmalık olarak ister ara öğün olarak tüketin, leblebinin faydaları saymakla bitmiyor. 1 avuç sarı leblebinin kalorisi 55 kcal olarak biliniyor. İçeriğinde bol miktarda karbonhidrat, protein, yağ ve besin lifi bulunan leblebi; kalsiyum, sodyum ve demir gibi mineraller ile A, C ve E vitaminleri bakımından oldukça zengin. Gelin birlikte leblebinin faydalarına bir göz atalım…

LEBLEBİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Leblebinin içeriğinde yer alan faydalı besin ve mineralleri öğrendik. Peki tüm bunlar vücudumuz için ne fayda sağlıyor? İşte leblebinin duyunca çok şaşıracağınız faydaları…

Düşük kalorisiyle özellikle diyet listelerinin vazgeçilmezi olan leblebi uzun süreli tokluk hissi sağlıyor

Mide yanması gibi birçok mide rahatsızlığının önüne geçiyor

İçinde yer alan proteinler sayesinde kan şekerinin dengelenmesini sağlıyor

Düzenli olarak tüketildiği takdirde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara yakalanma riskini azaltıyorKötü kolesterolün kontrol altında tutulmasına yardımcı oluyor

İçeriğinde kalsiyum sayesinde kemik ve diş sağlığını olumlu etkiliyor

İltihaplara ve ağız yaralanmalarına iyi geliyor

Böbrek rahatsızlıklarının iyileşme sürecini hızlandırıyor

Hücre yenilenmesini hızlandırarak daha aydınlık bir cilt bariyeri oluşumunu destekliyor

Leblebi neyden yapılıyormuş....

Şeyh Murat Gazi tarafından 1370-1390 yılları arasında bulunduğu düşünülen leblebi, Türk lezzetlerindendir.

Leblebi, kuruyemiş çeşitleri arasında sevilen bir enerji kaynağıdır.

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Çeşitli tatlar ve kıvamlarla üretilen leblebinin farklı bölgelerdeki tüketimi ve üretimi de farklılık gösterebilir.

Protein ve lif bakımından zengin olan ve tokluk hissi veren leblebinin nasıl yapıldığını duyanlar, şaşkınlık yaşıyor.

Birçok aşama ile elde edilen leblebi bakın nasıl üretiliyor...Meğer nohutmuş

Leblebi, kavrulmuş ve genellikle tuzlanmış nohudun bir çeşididir.

Elenmiş ve temizlenmiş nohutlar fırınlarda ısıtılarak kurutulduktan sonra 3 gün çuvallarda bekletilir.

İkinci kez fırınlanır ve sonra düz bir alanda 20 gün boyunca yeniden kurutulur. Bu süre sonunda nohutlar yavaş yavaş leblebi halini almaya başlar.Üçüncü kez nohutlar fırınlanarak kabuklarından ayrılır ve sarı leblebi halini alırlar.