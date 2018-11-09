0553 313 94 23
impression

Işık: ABD her gün Bayık ve Karayılan'la oturuyor!

Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) Savunma ve Güvelik Koordinatörü Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık, ABD’nin terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerine ödül koymasının komik bir girişim olduğunu belirterek, önemli değerlendirmelerde bulundu.

09 Kasım 2018 Cuma 09:40
Işık: ABD her gün Bayık ve Karayılan'la oturuyor!

Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık, ABD’nin PKK yöneticilerini ihbar edenlere para ödülü verileceğinin açıklanması üzerine değerlendirmelerde bulundu. Işık, "Blackwater denen güvenlik şirketi adı altındaki örgüt, tamamen ABD, Pentagon ve CIA’nın kontrolünde her gün Karayılan">Murat Karayılan’la, Cemil Bayık’la oturuyor. ABD bunu ihbar edene paraları vereceğine, yarısını Blackwater’a versin, getirir Blackwater" dedi.

"Türkiye'nin bölünerek küçülmesini hedefliyorlar"

Işık, ABD’nin para ödülü açıklamasının samimiyetten uzak olduğunu, ABD ve beraberindeki emperyal güçlerin bölgede oluşturulacak devletimsi terör yapısıyla uzun vadede Türkiye’nin bölünerek küçülmesini hedeflediğini söyledi.

"Bugüne kadar samimi destek verilmedi"

Son yıllarda yaşanan gelişmelerde Türkiye ve ABD’nin Orta Doğu’daki planlarının örtüşmediğinin alenen ortaya çıktığını aktaran Işık, "ABD, Türkiye’nin terörle mücadelesine bugüne kadar samimi bir destek vermedi. Sadece Irak’ta PKK’yı desteklemiyormuş gibi göründü, bir de PKK’yı terör örgütü olarak kabul etti. Ancak ABD, Irak’ı işgal ettikten sonra PKK’ya örtülü olarak silah, malzeme yardımında bulundu.

"Türkiye'nin operasyonlarını yasakladı"

2003’ten sonra Türkiye’nin Irak’taki operasyonlarını da yasakladı. Orada bizim yapacağımız operasyonlar ABD’ye değil, PKK terör örgütüneydi. 2003 yılından 2012 yılına kadar bölgede operasyon yapamadık. 2003 yılının Temmuz ayında da Süleymaniye’deki birliklerimize yönelik hepimizi üzen bir olay gerçekleşti" ifadelerini kullandı.  Işık, ABD’nin PYD’yi terör örgütü olarak kabul etmemesi, onlarca tır dolusu silah, mühimmat, malzeme göndermesinin oynadığı oyunun, terör örgütüne örtülü desteğinin açığa çıkması anlamına geldiğini söyledi.

"Amaç terörü Türkiye içine yaymak"

ABD’nin Akdeniz’in doğu kıyısından İran sınırına kadar olan bölgede devletimsi bir terör yapısı oluşturma amacı güttüğünü aktaran Işık, şunları kaydetti:

"ABD’nin amacı Akdeniz’den İran sınırına kadar olan bölgede yani Suriye ve Irak sınırını da içine alan, uzun vadede Türkiye’nin Hatay vilayetini de içine alacak olan bölgede devletimsi bir terörist yapı oluşturmak. Türkiye burada doğru bir hareket yaptı. Önce Fırat Kalkanı, daha sonra da Afrin Harekatı’nı yapmak suretiyle Amerika’nın buradaki emeli önlemiş oldu. Hem Amerika’nın, hem Fransa’nın, hem de İngiltere’nin. Burada oynanmak istenen oyun, güney komşularıyla Türkiye’nin ilişkisinin kesilmesi ve burada oluşturdukları terörizmsi devlet yapısıyla Türkiye’nin içine terörü yaymak. Sıra Türkiye’ye geldiğinde yaşanan iç çatışmalarla Türkiye’yi bölmek."

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 09:40
  1. Hatay
  2. abd
  3. pkk
  4. blackwater
  5. Albay Mithat Işık

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ezanı Türkçeleştirmenin hata olduğunu kabul etti
    1. Ezanı Türkçeleştirmenin hata olduğunu..
    2. Meteoroloji'den uyarı! Marmara'ya..
    3. Diyanet 8 bin 489 personel alımı ne..
    4. AK Parti'de Ankara için 4 isim!
    5. 'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız..
    6. Her gün Bayık ve Karayılan'la..
    7. Diyanet binlerce personel alımı yapıyor
    8. Emine Erdoğan himayesinde..
    9. Altın fiyatlarında son durum altın..
    10. Çok konuşulacak ekmek açıklaması:..
    11. AK Parti belediye başkan aday adayları..
    12. Efsane oyuncu futbola veda etti
    13. ABD'den 'Kaşıkçı konusunda hassasız'..
    14. Bim aktüel 9 Kasım ürünler kataloğunda..
    15. CBC Sport ile UEFA Avrupa Lig maçları..
    16. Diyanet namaz vakitleri cuma namaz..
    17. Alman'a inat, imza yarın!
    18. Cami avlusunda korkunç infaz!
    19. Fas Büyükelçisi olan Ahmet Aydın Doğan..
    20. Konya’da uçak restoran alevlere teslim..
    CHP'li Şener'den "Türkçe ezan" açıklaması
    CHP'li Şener'den "Türkçe ezan" açıklaması
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul adayı...
    İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul adayı...

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    Herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni zam oranları
    Herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni zam oranları
    Seviye yerlerde! Halkı galeyana getirme bu kadar kolay mı?
    Seviye yerlerde! Halkı galeyana getirme bu kadar kolay mı?