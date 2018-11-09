Işık: ABD her gün Bayık ve Karayılan'la oturuyor!

Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık, ABD’nin PKK yöneticilerini ihbar edenlere para ödülü verileceğinin açıklanması üzerine değerlendirmelerde bulundu. Işık, "Blackwater denen güvenlik şirketi adı altındaki örgüt, tamamen ABD, Pentagon ve CIA’nın kontrolünde her gün Karayılan">Murat Karayılan’la, Cemil Bayık’la oturuyor. ABD bunu ihbar edene paraları vereceğine, yarısını Blackwater’a versin, getirir Blackwater" dedi.

"Türkiye'nin bölünerek küçülmesini hedefliyorlar"

Işık, ABD’nin para ödülü açıklamasının samimiyetten uzak olduğunu, ABD ve beraberindeki emperyal güçlerin bölgede oluşturulacak devletimsi terör yapısıyla uzun vadede Türkiye’nin bölünerek küçülmesini hedeflediğini söyledi.

"Bugüne kadar samimi destek verilmedi"

Son yıllarda yaşanan gelişmelerde Türkiye ve ABD’nin Orta Doğu’daki planlarının örtüşmediğinin alenen ortaya çıktığını aktaran Işık, "ABD, Türkiye’nin terörle mücadelesine bugüne kadar samimi bir destek vermedi. Sadece Irak’ta PKK’yı desteklemiyormuş gibi göründü, bir de PKK’yı terör örgütü olarak kabul etti. Ancak ABD, Irak’ı işgal ettikten sonra PKK’ya örtülü olarak silah, malzeme yardımında bulundu.

"Türkiye'nin operasyonlarını yasakladı"

2003’ten sonra Türkiye’nin Irak’taki operasyonlarını da yasakladı. Orada bizim yapacağımız operasyonlar ABD’ye değil, PKK terör örgütüneydi. 2003 yılından 2012 yılına kadar bölgede operasyon yapamadık. 2003 yılının Temmuz ayında da Süleymaniye’deki birliklerimize yönelik hepimizi üzen bir olay gerçekleşti" ifadelerini kullandı. Işık, ABD’nin PYD’yi terör örgütü olarak kabul etmemesi, onlarca tır dolusu silah, mühimmat, malzeme göndermesinin oynadığı oyunun, terör örgütüne örtülü desteğinin açığa çıkması anlamına geldiğini söyledi.

"Amaç terörü Türkiye içine yaymak"

ABD’nin Akdeniz’in doğu kıyısından İran sınırına kadar olan bölgede devletimsi bir terör yapısı oluşturma amacı güttüğünü aktaran Işık, şunları kaydetti:

"ABD’nin amacı Akdeniz’den İran sınırına kadar olan bölgede yani Suriye ve Irak sınırını da içine alan, uzun vadede Türkiye’nin Hatay vilayetini de içine alacak olan bölgede devletimsi bir terörist yapı oluşturmak. Türkiye burada doğru bir hareket yaptı. Önce Fırat Kalkanı, daha sonra da Afrin Harekatı’nı yapmak suretiyle Amerika’nın buradaki emeli önlemiş oldu. Hem Amerika’nın, hem Fransa’nın, hem de İngiltere’nin. Burada oynanmak istenen oyun, güney komşularıyla Türkiye’nin ilişkisinin kesilmesi ve burada oluşturdukları terörizmsi devlet yapısıyla Türkiye’nin içine terörü yaymak. Sıra Türkiye’ye geldiğinde yaşanan iç çatışmalarla Türkiye’yi bölmek."