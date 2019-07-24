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Her gün balkonda kuşların yolunu bekliyor

38 yıldır çektiği belgesellerle Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ve Amerika’da birçok ülkesinde ödül alan Mardinli belgesel yönetmeni Haydar Demirtaş, her gün balkonuna konan aralarında güvercin ve serçelerin de bulunduğu çeşitli türlerdeki kuşları elleriyle yemleyerek büyük takdir topluyor.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:08
Her gün balkonda kuşların yolunu bekliyor

38 yıldır çektiği belgesellerle Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ve Amerika’da birçok ülkesinde ödül alan Mardinli belgesel yönetmeni Haydar Demirtaş, her gün balkonuna konan aralarında güvercin ve serçelerin de bulunduğu çeşitli türlerdeki kuşları elleriyle yemleyerek büyük takdir topluyor.


’Mayıncı’, ’Babam Tarih Yapıyor’, ’Ayak İzi’ ve ’Bahe’ isimli belgeselleri ile dünya çapında birçok ülkeden ödül kazanan belgesel yönetmeni Haydar Demirtaş, sabah saat 08.00 ile akşam 17.00 saatlerinde evinin balkonuna gelen serçe ve güvercinleri günlük olarak ekmek ve buğday ile yemliyor. Ekibiyle birlikte çektiği belgesellerin dünyanın farklı ülkelerinde ödüller aldığını söyleyen Demirtaş, “En son çektiğimiz belgesel ayak izi belgeseli. Belgeselimiz 2 tane Hindistan festivalinde, Rusya’da Amerika’da, İtalya’da yarışıyor. Bu saydığım ülkelerden de ödüllerde aldık” dedi.


Evinin balkonuna konan kuşlara ekmek ve su vermekten mutlu olduğunu belirten Demirtaş, “Akşamdan kalan ekmekleri çöpe atmıyorum. Sabah uyanınca ufalıyorum ve balkona atıyorum. Burada kuş ve güvercinler yiyor. Hava sıcak önce su veriyorum onlara. Hayvanları seven insanlardan zarar gelmez diye bir felsefe var ben öyle düşünüyorum. Hayvanlarında müthiş bir duygusu var. Çünkü bazen ben vermediğim zaman hissediyorum ki aslında bekliyorlar. Hem suyu da hem ekmeği de bekliyorlar. Ben onlara bu suyu ve ekmeği verdiğim zaman gerçekten çok mutlu oluyorum. Bu bütün insanların görevi. Sabah evden çıkmadan ve akşam gün batmadan eve geldiği zaman veriyorum” ifadelerini kullandı.


Belgeselci Demirtaş’ın yaptığı davranışın herkesin göstermesi gerektiğini dile getiren Tuncay Bingöl ise “Haydar hoca yıllardır kuşlara daha çok can dostumuz olan bütün hayvanlara bağlılığı, farklı bir bakış açısı var. Bunu görüyoruz ki kuşlara, güvercinlere her sabah yemlerini vermektedir. Bazen biz uyurken onun sesleri, kuş sesleriyle uyanıyoruz. İşte kuşların suyunu ve ekmeğini veriyor. Bunu her gün tekrarlıyor. Biz bazen dışarı çıktığımız zaman kuşların suyunu vermeyi unuttuğunda geri döndüğü günlerde oluyor. Bunu herkesin yapması lazım. Hepimizin farkında olması lazım” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:08
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