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Her gün 15 ölü yıkıyorlar

Hayatlarının büyük bir bölümünü neredeyse gasilhanelerde geçiren kadın gassallar, mesleklerinin bilinmeyen yönlerini ve yaşadıkları zorlukları anlattı.

07 Mart 2019 Perşembe 09:33
Her gün 15 ölü yıkıyorlar

Hayatlarının büyük bir bölümünü neredeyse gasilhanelerde geçiren kadın gassallar, mesleklerinin bilinmeyen yönlerini ve yaşadıkları zorlukları anlattı.

 

Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Mezarlıklar Müdürlüğünde son derece steril ortamın olduğu gasilhanede günde 15’e varan ölünün yıkanması, kefenlenmesi ve mezara konulacak şekilde hazırlanmasını sağlayan 6 kadın gassal, ’8 Mart Kadınlar Günü’ dolayısıyla mesleklerinin bilinmeyen yönlerini, yaşadıkları zorlukları ve insanlardan gelen tepkileri anlattı. 7 yıldır gassallık mesleğini yapan Fatma Gürel, tesadüfen bu işe başladığını söyledi. İnsanların mesleğini öğrenince çok değişik tepkiler aldığını ifade eden Gürel, “Nasıl yapıyorsunuz? Zor değil mi? Ölüleri nasıl yıkıyorsunuz? Gece uyuyabiliyor musunuz diye sorular soruluyor. Ailem alıştı artık ama mesleği ilk defa duyanlar çok şaşırıyor. İnsanlar yanarak, boğularak ölüyor. Hepsinde zorluklar yaşıyoruz ve biz de etkileniyoruz. Buna sadece iş olarak bakmıyoruz. Onların acısını paylaşıyoruz. Bu işi tamamen Allah rızası için yapıyoruz. Aradan günler geçtikten sonra atlatıyoruz o psikolojiyi. Aklımıza geliyor ama sonra gidiyor. Zaten aklımızda kalsa bu işi yapamayız” dedi.



“Mesleğimi söylediğimde bizden çekinip korkuyorlar"

 

Gassallık mesleğine 2012 yılında başladığını söyleyen Tuğba Kutbay Akar ise, “Ben buraya daha önceden de girmek istedim gönüllü olarak. Şimdi de 7 yıldan beri severek bu mesleği yapıyorum. İnsanlar sohbet esnasında ’ne iş yapıyorsunuz’ diye soruyor. Mesleğimi söylediğimde bizden çekinip korkuyorlar. Sonrasında mesleği anlatmaya başlayınca merhamete geliyorlar. ‘Çok güzel iş yapıyorsunuz ve sevaba giriyorsunuz’ diyorlar. Bu meslek yıpratıcı. Sürekli ölülerle karşılaşmak insanı psikolojik olarak yıpratıyor. Bu meslek hem dünyalık hem ahiretlik iş olduğu için bizim içimiz rahat” diye konuştu.



“Bu yaşta nasıl cesaret ediyorsun diyorlar”

 

Kadın gassallar arasında en genci olan 23 yaşındaki Melike Kutbay da, yaşı genç olduğu için değişik tepkiler aldığını belirterek, “’Bu yaşta nasıl cesaret ediyorsun’ diyorlar. Bu işin amacı cesaretten ziyade Allah’ın rızası. Her işin zorluğu vardır ama bu işin biraz daha zorlukları var. En zor olan kısmı ise insanların en üzgün günleri olması ve bizim cenazeye son görevimiz olması” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 09:33
  1. Samsun
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