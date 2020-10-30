Her gün 100 bin kişi koronavirüse yakalanıyor

Londra Imperial College bünyeside çalışmalarını sürdüren bilim insanları, gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucu ülkede her gün yaklaşık 100 bin kişinin koronavirüse yakalandığı gerçeğini ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, enfekte olan kişilerin sayısının 9 günde 2 kat yükseldiğini, bundan dolayı salgının yayılma hızının ciddi bir oranda arttığını söyledi.

The React-1 ismi verilen söz konusu araştırmaya 86 bin gönüllü katıldı. Analizler, vakaların İngiltere'nin tüm bölgelerinde ve her yaş grubunda arttığını ortaya koydu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan araştırmacı Prof. Steven Riley, önlemlerin yetersiz olduğunu söyledi.

Prof. Paul Elliott ise vaka sayılarındaki artışın daha fazla kişinin hastanelerde tedaviye alınmasına ve daha fazla can kaybı yaşanmasına yol açacağını belirterek "İkinci dalgada kritik bir dönemdeyiz" şeklinde konuştu.