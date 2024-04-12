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Kadın - Aile Her gün 1 kaşık tüketin bağırsakları temizliyor: Adeta yerinden söktü! Her derde deva oluyor! İlgili her şey...
Kadın - Aile

Her gün 1 kaşık tüketin bağırsakları temizliyor: Adeta yerinden söktü! Her derde deva oluyor! İlgili her şey...

Yeniakit Publisher
2024-04-12 19:13:00 - 2024-04-12 19:13:59
Her gün 1 kaşık tüketin bağırsakları temizliyor: Adeta yerinden söktü! Her derde deva oluyor! İlgili her şey...

Kemiklerinizi ve eklemlerinizi bu tarifle güçlendirin! Bağırsak problemi yaşayan insanlar için etkili bir yöntem. Yunanların İlaç Olarak kullandıkları tarçın ve bal bugünlere gelerek sağlık açısından fayda sağlıyor. Doktorları bile şaşırtan bu karışım günde 1 kaşık tüketildiğinde inanılmaz fayda sağlıyor.

Tarçın ve Bal karıştırıp tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor, doğal antibiyotiktir. Çokca vitamin ve demir kapsayan karışım, vücudu bakterilere ve virüslere karşı kollar.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

İdrar yolu enfeksiyonunu tedavi eder ve idrar yollarındaki mikropları temizle

MİDEDEKİ GAZI GİDERİYOR

Hindistan ve Japonya’da yapılan araştırmada tarçın ve balın midedeki gazı yok ettiği görülmüştür.
Yapılan karışım midede asit oluşumunu engeller ve yenilen ağır yemekleri sindirir.

Tarçın ve Balı karıştırmak bunlara iyi gelebilir:
Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve hastalıkları önler
Dinleme problemleriyle savaşmak
Eklemlerdeki sızı ve iltihapı azaltır
Kilo verdirir
Kolesterol seviyesini düşürür
Kalbi korur ve kardiyovaskuler hastalıkları önler
Sindirimi geliştirir, kabızlığı önler ve bağırsak sorunlarını azaltır
Cilt kirleriyle savaşır
Doku ve uzuvları gençleştirir
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu doğal reçete nasıl hazırlanır?

Ayrıca dengeli bir diyet ile sağlıklı bir yaşam sürdürebilirsiniz.

Malzemeler

1 litre kadar su
2 çorba kaşığı kadar toz halinde tarçın 20 gram
2 çorba kaşığı kadar bal 50 gram
Hazırlanışı

1 Lt suyu kaynatın ve kavanoza bal ile beraber dökün.
45 Dakika soğumasını bekleyin ve tarçın ekleyin.

Dozaj

Kahvaltıdan 30 dakika önce karışımı 1 bardak için ve gece uyumadan öncede 1 bardak için.

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