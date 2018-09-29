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Her geçen dakika artıyor! 7.5 şiddetindeki depremin korkunç bilançosu: 384 ölü

Güneydoğu Asya ve Okyanusya'da yer alan adalar ülkesi Endonezya'nın Sulawesi Adası’nda 7.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin ardından oluşan tsunami nedeniyle ölü sayısı 384'e yükseldi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 11:54
Her geçen dakika artıyor! 7.5 şiddetindeki depremin korkunç bilançosu: 384 ölü

Associated Press'in Ulusal Afet Ajansı Yönetimi'ndeki kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre (BNPB) adanın Orta Sulawesi eyaletinde meydana gelen depremde şu ana kadar 384 kişi öldü.

Can kayıpları ve yaralı sayısına ilişkin bilgilerin sadece eyaletin başkenti Palu’yu kapsadığını vurgulayan Nugroho, Donggala bölgesinden henüz bir bilgi ulaşmadığını ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini ifade etti.

Elektrik ve internet hatları kesildi

Bölgede elektrik ve internet hatlarındaki kesinti nedeniyle iletişim de sorun yaşadıklarını dile getiren Nugroho, bin 400 kişilik arama kurtarma ekibinin bölgede çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Öte yandan yetkililer, Palu’daki Mutiara SIS Al-Jufrie Havalimanı'nın uçuş pistinin 500 metrelik alanında hasar görmesinden dolayı yardım ulaştırmada kullanılabilir durumda olan 2 bin metrelik alan için daha uygun uçakların kullanılacağını duyurdu.

Tsunami dalgaları vurdu

Donggala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Donggala ve Paulo kentlerini 3 metre yüksekliğe kadar tsunami dalgaları vurdu.

Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ile 6,9 ve 7 büyüklüğünde depremler meydana gelmiş, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

 <p>Dünyanın gözü önce deprem, sonra tsunaminin vurduğu Endonezya'da!</p>

<p>Donggala bölgesinden henüz bir bilgi ulaşmadığı için ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.</p>

<p>Bölgede elektrik ve internet hatlarındaki kesinti nedeniyle iletişimde de sorun yaşanıyor.</p>

  

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 11:54
  1. deprem
  2. endonezya
  3. 7.5 şiddetinde deprem
  4. tsunami

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