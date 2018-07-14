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'Her gece yattığımda oğlum gözümün önüne geliyor'

15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da tankın altında kalarak şehit olan Hüseyin Kısa'nın babası Mehmet Kısa, 2 yılın kendileri için çok ağır geçtiğini söyledi.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 12:11
'Her gece yattığımda oğlum gözümün önüne geliyor'

Tokat Zile Kaymakamı Adnan Tezcan, 15 Temmuz'da İstanbul'da tankın altında kalarak şehit olan Hüseyin Kısa'nın ilçede yaşayan ailesini ziyaret etti.

Tezcan, devlet olarak her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını belirtti.

Şehidin babası Mehmet Kısa oğluyla en son 14 Temmuz 2016'da görüştüklerini söyledi. Darbe girişiminin olduğu gece de eşinin oğullarıyla görüştüğünü belirten Kısa, "Bana ekinleri ekip ekmediğimizi sormuştu. 'İnşallah hasat zamanı gelirsiniz' demiştim ama ona yetişemedi" dedi. 

Oğlunun sürekli şehit olmak istediğini söyleyen Kısa, "Vatan hainlerine ömür boyu hapis cezası verilmesini, idamı istiyorum. 2 yıl çok sıkıntılı ve ağır geçti. Her gece yattığımda oğlum gözümün önünden gitmiyor. İnşallah hainleri Allah cezalandıracak. Allah inşallah o geceyi bir daha göstermez" diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 12:11
  1. İstanbul
  2. Tokat
  3. Adnan Tezcan

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