  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Her derde deva kavurga: O kas ağrısına karşı bir yıl içinde iki kez ilaç gibi geliyor! Bambaşka besin
Kadın - Aile

Her derde deva kavurga: O kas ağrısına karşı bir yıl içinde iki kez ilaç gibi geliyor! Bambaşka besin

Yeniakit Publisher
2024-02-18 17:51:00 - 2024-02-18 17:56:39
Her derde deva kavurga: O kas ağrısına karşı bir yıl içinde iki kez ilaç gibi geliyor! Bambaşka besin

Hazmı kolay olmasının yanında vücut üzerinde anlık yorgunlukları engellediği ve bu soğuk kış aylarında vücudu soğuktan koruduğu için günümüzde hâlâ popülaritesini koruyan kavurga; her derde deva!

Kavurga; Türklere özgü, tahıldan yapılan geleneksel ve yöresel bir kuruyemiş türüdür. Türkiye'de farklı yörelerde çeşitli tohumların da buğday tanelerine karıştırılarak kavrulması ile yapılır. İçerisinde birçok yemişin, çeşitli çekirdeklerin ve tahılın bulunduğu kavurga, kilo problemi olanların da tüketebileceği bir besin olarak varlığını sürdürüyor. Bir yıl içinde iki kez bile yemek yetiyor.

İçerisinde mısır, menengiç tohumu, buğday, hint keneverinden elde edilen çedene, çeşitli çekirdek ve tahıllar bulunan kavurganın muhteşem faydaları…

• Kilo sorunu olanlar için ideal bir besindir.
• Hazımsızlık problemi yaşayanlar için doğal ilaç durumundadır.
• Mide ağrıları ve mide hastalıkları için oldukça yararlıdır.
• Saçların köklerini kuvvetlendirerek daha sağlam çıkmalarına yardımcı olur.
Beden yorgunluğunu azaltır ve zihnin geliştirilmesine yardımcı olur. 
• Öksürüğün kesilmesine oldukça yardımcıdır.
• Nefes darlığı, solunum yolları hastalıkları için oldukça başarılıdır. Böylelikle nefes açarak rahat nefes almayı sağlar.
• Antiseptik özelliği sayesinde çok iyi bir mikrop öldürücüdür.

*Keten tohumu eklem ağrılarına iyi geliyor! Keten tohumu, kas, eklem ağrısını ve sertliğini azaltmaya yardımcı olabilir.

Böbreklerde taş ve kum bulununlar bundan faydalanabilir.
• Göğüs ağrılarını hafifleterek, göğsü yumuşatır.
• Hücrelerin yenilenmesini sağlayarak yaşlanmayı geciktirir ve kansere karşı koruyucudur.
• Vücuttaki iltihapların temizlenmesi için savaşmaktadır. 
• Kan akışını hızlandırarak vücutta kan dolaşımını hızlandırır. Baş ağrısına hafifletir.
• Antiseptik özelliği sayesinde yaraların kolay tedavi edilmesine ve kolay kapanmasına yardımcı olmaktadır.
• Ayak terlemesini ve ayak kokusunu önlemeye yardımcı olur.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kavurganın malzemeleri:

• 1 büyük kase aşurelik buğday
• Küçük bir kase menengiç tohumu
• Küçük bir kase badem
• Küçük bir kase fındık içi
• Küçük bir kase kaju
• Küçük bir kase kabak çekirdeği içi
• Küçük bir kase keten tohumu (çedene)

Kavurganın yapılışı:

• Teflon bir tavayı ısıtın.
• Islanmamış olan aşurelik buğdayı orta ateşte 7 dakika boyunca kavurun.
• Keten tohumu, kabak çekirdeği içi, kavrulmamış menengiç tohumunu, karpuz çekirdeğini ve isteğinize bağlı olarak eklediğiniz kuru yemişleri ekleyerek kavurun.
• Buğdaylar altın sarısı bir renk aldıktan sonra hepsini soğuması için geniş bir tepsiye dökün.
• Afiyetle yiyebilirsiniz!

Gizli şekere doğal şifa: Yardım için yeni altın tavsiye!
Gizli şekere doğal şifa: Yardım için yeni altın tavsiye!

Kadın - Aile

Gizli şekere doğal şifa: Yardım için yeni altın tavsiye!

Su ne zaman içilmeli, ne kadar? Bu detayı görmezden gelmeyin!
Su ne zaman içilmeli, ne kadar? Bu detayı görmezden gelmeyin!

Kadın - Aile

Su ne zaman içilmeli, ne kadar? Bu detayı görmezden gelmeyin!

Altın çilek kurusu ne, nasıl yenir? Sorusuna yanıt, önemli başlıkları! Fazla kilo yok olacak
Altın çilek kurusu ne, nasıl yenir? Sorusuna yanıt, önemli başlıkları! Fazla kilo yok olacak

Kadın - Aile

Altın çilek kurusu ne, nasıl yenir? Sorusuna yanıt, önemli başlıkları! Fazla kilo yok olacak

Hiçbir uzman bu sırrı size anlatmak istemez! Karbonatın bilinmeyen 19 yararı: Faydaları nelerdir? İşte yeni detay
Hiçbir uzman bu sırrı size anlatmak istemez! Karbonatın bilinmeyen 19 yararı: Faydaları nelerdir? İşte yeni detay

Kadın - Aile

Hiçbir uzman bu sırrı size anlatmak istemez! Karbonatın bilinmeyen 19 yararı: Faydaları nelerdir? İşte yeni detay

Gizli şekere doğal şifa: Yardım için yeni altın tavsiye!
Gizli şekere doğal şifa: Yardım için yeni altın tavsiye!

Kadın - Aile

Gizli şekere doğal şifa: Yardım için yeni altın tavsiye!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23