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"Her çocuk için sosyal uyum" projesi

- UNICEF, Türkiye Judo Federasyonu ve Kilis Belediyesi iş birliğiyle yürütülen proje kasamında başlayan judo turnuvasına, 20 ilden 400 sporcu katılıyor

21 Haziran 2019 Cuma 16:26
"Her çocuk için sosyal uyum" projesi


KİLİS (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Türkiye Judo Federasyonu ve Kilis Belediyesi iş birliğiyle yürütülen "Her çocuk için sosyal uyum" projesi kapsamında düzenlenen, 20 ilden 400 sporcunun katıldığı judo turnuvası Kilis'te başladı.

Kent merkezindeki Beşevler Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya Kilis, Adıyaman, Antalya, Bilecik, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırşehir, Kırıkkale, Karaman, Konya, Tekirdağ, Osmaniye, Rize, Şırnak, Tunceli ve Van'dan 400 sporcu katıldı.

Türkiye Judo Federasyonu Teknik Kurulu Başkanı Deniz Şilli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının Kilis'te yaşayan Suriyeli savaş mağduru çocukların da Türk akranları gibi judo sporuna kazandırılması olduğunu belirtti.

Turnuvaya Türkiye'nin çeşitli illerinden sporcuların katıldığını aktaran Şilli, "Turnuvaya gösterilen ilgi sevindirici. UNICEF yetkilileri, savaş mağduru çocukların daha rahat bir şekilde hayata hazırlanmaları ve diğer çocuklarla kaynaşmaları bakımından Kilis Belediyesi ile böyle bir organizasyon yaptı." diye konuştu.

Deniz Şilli, turnuvanın yarınki bölümüne, dünyanın en iyi judocuları arasında gösterilen Fransız Teddy Riner'in katılacağını ve çocuklara çeşitli hediyeler vereceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 16:26
  1. (UNICEF)
  2. Fransız Teddy Riner
  3. Judo Turnuvası
  4. Kilis

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