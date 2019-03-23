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Her bölgede yıkıcı deprem potansiyeli var

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:59
Her bölgede yıkıcı deprem potansiyeli var

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar, Türkiye’nin toplam 484 aktif fay ile her bölgesinin yıkıcı deprem potansiyeli taşıdığını belirterek deprem bina yönetmeliğine uyulması gerekliliğinin önemine değindi.


Türkiye’de 485 aktif fay bulunduğunu belirtip Prof. Dr. Orhan Tatar,"Bugün ülkemizin hemen hemen her yerinde 5 ve üzerinde şiddette deprem üretebilecek potansiyelde faylar var. Bu aktif fayların toplamı da 485 civarında, bu ciddi bir rakam. Ülkemizin hemen hemen her ilinden ve ilçesinden şu veya bu şekilde geçen bir aktif fayın bulunduğunu söylemek mümkün" dedi.



"Acıpayam’da sarsıntılar bir süre daha devam edecek"


Acıpayam’da artçı sarsıntıların bir süre daha devam edip 15-20 gün içerisinde sayılarının azalacağı tahmininde bulunan Tatar, "Ayvacık’ta olan bir deprem vardı. Birkaç gün önce Acıpayam’da bir deprem gerçekleşti. Acıpayam’daki depremden sonra 350-400 civarında artçı sarsıntılar olduğunu gördük. Buradaki ilginç verilenden bir tanesi de şu; bu depremden bir gün önce öncü denilebilecek depremler olduğunu görüyoruz. Acıpayam’daki depremlerin uzanımına baktığımızda kuzeybatı-güneydoğu gidişli bir hat boyunca yoğunlaştığını görüyoruz. Bu bölgede yaşayan vatandaşlara tavsiyemiz, daha da önce söylediğimiz gibi; hasar görmüş ve sağlam olduğunu düşünmedikleri binalardan uzak durmaları yönündedir. Çünkü anlaşılıyor ki bu artçı sarsıntılar bir sürü daha devam edecek" şeklinde konuştu.



Risk altındaki noktalar e-devlet’te


Tatar, isteyen herkesin e-devlet üzerinden tehlikeli noktaları öğrenebileceğinin altını çizip, "Vatandaşlarımızın deprem konusunda duyarlı olması gerekiyor. Özellikle yapılacak binalarda bina deprem yönetmeliğine uyulması son büyük derece önem taşıyor. Bunun dışında önemli bir hususta şu; 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Türkiye Deprem Tehlike Haritası yenilendi. Bu haritaya bağlı olarak yeni bina deprem yönetmeliği devreye girdi. Önceki deprem haritalarında bölge kavramı varken şimdiki haritalarda artık yer ivmesi kavramanı kullanıyoruz. Artık her bir vatandaşımız diledikleri taktirde e-devlet üzerinden Türkiye deprem tehlike haritasına ulaşarak bulundukları noktanın çok rahatlıkla deprem tehlike değerlerini görebilecekler ve teknik verilere ulaşabilecekler" dedi.



Yasa ve yönetmeliklere uyun


Tatar, vatandaşlardan kurumlardan depremle ilgili yasa ve yönetmeliklere uymaları tavsiyesinde bulunarak şunları söyledi:


"Bu faylar üzerinde yıkıcı ölçekte bir depremin olma olasılığı her zaman var. Yapılması gereken şey bu gerçeği çok iyi bilerek; vatandaşlarımızın, karar vericilerin, belediyelerin ve diğer kurumlarımızın çok daha dikkatli olması gerekiyor. Özellikle bu konudaki yasalara ve yönetmeliklere son derece sıkı bir şekilde bağlı kalmaları son derece büyük önem taşıyor."

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:59
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