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"Her birimiz vatandaşlarımızın yanında olacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz:- "(Düzce'deki su baskını ve toprak kayması) Bize düşen, yapılaşmayı doğru yapmak, yerleşim alanlarını doğru bir şekilde ihdas etmek ve felaketlerde daha fazla kayıp ortaya çıkmasın diye önlem almak"- "Bu tablo karşısında devlet elinden geleni yapacak. Bizler, her birimiz, vatandaşlarımızın yanında olacağız"

19 Temmuz 2019 Cuma 20:46
"Her birimiz vatandaşlarımızın yanında olacağız"

DÜZCE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasına ilişkin, "Bize düşen, yapılaşmayı doğru yapmak, yerleşim alanlarını doğru bir şekilde ihdas etmek ve felaketlerde daha fazla kayıp ortaya çıkmasın diye önlem almak. Bu tablo karşısında devlet elinden geleni yapacak. Bizler, her birimiz, vatandaşlarımızın yanında olacağız." dedi.

Partisinin Akçakoca İlçe Başkanlığını ziyaret eden Yavuz, buradaki toplantının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, sel felaketinden Düzce'nin çok daha fazla etkilendiğini gördüklerini söyledi.

Cumayeri ve Akçakoca ilçeleri başta olmak üzere birçok yerin felakete maruz kaldığını belirten Yavuz, "Akçakoca'nın Esmahanım köyünde kayıplar var. Adeta köye giden bağlantı da kesilmiş gözüküyor. Başka yerden ulaşım yapılıyor. Birtakım köy yolları ve ulaşım noktaları büyük hasar görmüş." diye konuştu.

Yavuz, şöyle devam etti:

"Beklenmeyen miktarda yağmurun yağması söz konusuydu. Demek ki bundan da ders çıkartmamız gerekiyor. Özellikle yerleşim alanlarını oluşturmaya çalıştığımız aşamalarda dere kenarlarına ev yapma hususunda ne derece dikkatli olacağımız noktasında bize birtakım ipuçları da veriyor. Bu afetleri zaman zaman yaşıyoruz. Bir süre önce sel felaketleri Trabzon, Ordu ve Giresun'da yaşanmıştı. Şimdi Düzce'de, bu bölgede daha fazla etkisini gösterdi.

Bize düşen, yapılaşmayı doğru yapmak, yerleşim alanlarını doğru bir şekilde ihdas etmek ve ortaya çıkacak felaketlerde daha fazla kayıp ortaya çıkmasın diye önlem almak. Ortaya çıkan bu tablo karşısında devlet elinden geleni yapacak. Bizler, her birimiz, vatandaşlarımızın yanında olacağız, bu yolları yapmanın gayretinde olacağız."

Giden canların geri gelmediğini belirten Yavuz, sele kapılarak hayatını kaybeden kişiye Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Yavuz, kayıp olan vatandaşların bir an evvel bulunmasını istediklerini dile getirerek, "Mal bir şekilde geriye gelir. Bir şekilde herkes üzerine düşeni yapar. Devlet de elbette vatandaşın yanındadır. Belediyelerimiz vatandaşların yanındadır. Milletvekillerimiz devamlı milletimizle, mağdur olan bu kesimle iç içedir, bu dertleri dinlemektedir." ifadesini kullandı.

Ali İhsan Yavuz daha sonra Akçakoca Değirmenağzı ve Melenağzı bölgelerinde incelemelerde bulundu.


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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 20:46
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
  2. Düzce
  3. su baskını
  4. toprak kayması

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