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"Her bir nefes sigarada 4 bin çeşit zehir saçıyor"

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, sigara içenlerin her nefes sigarada 4 bin çeşit zehri soluduğunu belirterek, "Bunda da en başta akciğerler etkileniyor. En çok öldüren kanser türü de akciğer kanseri." dedi."

06 Mart 2019 Çarşamba 16:22
"Her bir nefes sigarada 4 bin çeşit zehir saçıyor"

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, sigara içenlerin her nefes sigarada 4 bin çeşit zehri soluduğunu belirterek, "Bunda da en başta akciğerler etkileniyor. En çok öldüren kanser türü de akciğer kanseri." dedi.

TÜ Yeşilay Topluluğu tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Fehmi Yılmaz Konferans Salonu'nda "Sağlıklı Bir Nesil, Sağlıklı Bir Gelecek" söyleşisi düzenlendi.

Aynı zamanda tıp profesörü olan Rektör Tabakoğlu, programda yaptığı konuşmada, sigaraya bağlı hastalıkların en ölümcül hastalıklar olduğunu ve sigara nedeniyle her 8 saniyede bir kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Sigaranın modern çağın en önemli sorunlarından olduğunu anlatan Tabakoğlu, "Sigaradan dolayı her yıl 4 milyondan fazla kişi ölüyor. 2020 yılında erişkinlerde her üç kişiden birinin sigaraya bağlı hastalıklardan öleceği ön görülüyor. Çok korkunç bir tablo aslında. Sigara hemen içildiğinde öldürseydi kimse içmezdi ama 20-30 yıl sonra öldürüyor. İnsanlar bunun bilincine varamıyor. Bunun farkına varmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Sigaranın içerdiği nikotinin bağımlılığa sebep olduğunu anımsatan Tabakoğlu, sigarada katran, tiner, amonyak, kadminyum, arsenik, aseton gibi 4 binden fazla zararlı maddenin bulunduğuna işaret etti.

- "Sigara içen biri hayatının 10 yılını sigaraya veriyor"

Tabakoğlu, sigaranın barındırdığı zehirli maddelerin birçok hastalığa sebep olduğunu ve sigara içen insanların yaşam süresinin kısaldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Sigaradan en çok etkilenen organ akciğer. Yoğun dumana maruz kaldığı için akciğerin yapısına büyük zarar veriliyor. Her bir nefes sigarada vücuda 4 bin çeşit zehir giriyor. Bunda da en başta akciğerler etkileniyor. En çok öldüren kanser türü de akciğer kanseri. İçilen her sigarayı kor haline gelmiş bir toplu iğne gibi düşünebiliriz. Günde bir paket sigara içen bir kişi, akciğerine günde 20 kez kızgın toplu iğneyi batırmış kadar zarar veriyor. 20 yıl içen birini düşünürsek bu süre zarfında neredeyse bir akciğerini kaybeder.

Her sigara içen mutlaka ömründen birkaç dakikasını sigaraya veriyor. Düzenli sigara içen biri hayatının yaklaşık 10 yılını sigaraya veriyor. Bu bütün bilimsel çalışmalarla ortaya konmuş bir durum. Bir de erken ölümlere sebep olabiliyor. Aynı zamanda hayat kalitesini de düşürüyor. Sürekli hastalıklarla boğuşmak zorunda kalınıyor."

 

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:22
  1. Sigara
  2. Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu
  3. Yeşilay haftası
  4. zehirli madde

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