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TSK Güçlendirme Vakfı savaş gücünün artmasına katkı sağlıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSK Güçlendirme Vakfı), halkın bağışları ve bu bağışlar üzerine inşa edilen yatırımlarla Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) savaş gücünün artırılmasına katkı veriyor.

01 Ekim 2019 Salı 12:23
TSK Güçlendirme Vakfı savaş gücünün artmasına katkı sağlıyor

TSK Güçlendirme Vakfı, kurulduğu 1987'den bu yana bağışlar ve özel gelirlerle oluşturulan kaynakla savunma sanayisine yönelik stratejik yatırımlar gerçekleştirdi.

Kuruluşundan bu yana 83 bin 509 bağışçıya ulaşan vakıf, yatırımları etkin şekilde yöneterek ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR, ASPİLSAN gibi ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi şirketlerin oluşmasını sağladı. Vakfın doğrudan ve dolaylı olarak hisse sahibi olduğu şirket sayısı 54'ü buldu.

Vakfın bağlı ortaklıkları, Türk savunma sanayisinde geçen yılki satışların yüzde 40'ını, ihracatın yüzde 38'ini, Ar-Ge harcamalarının yüzde 62'sini gerçekleştirdi.

TSK Güçlendirme Vakfının ortaklık payları, bağışlar, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, emlak ve finans gelirlerinden elde edilen kaynaklarla oluşan brüt gelirinin yüzde 20'si, yönetim idame masrafları ve ihtiyatlara tahsis ediliyor. Gelirlerin yüzde 80'lik bölümünün yüzde 65'i Savunma Sanayi Destekleme Fonu için, yüzde 35'i ise Amaca Yönelik Yatırım Fonu adı altında milli savunma sanayisinin geliştirilmesi amacıyla savunma sanayisi yatırımları kapsamında şirket kurmak, yeni şirketlere ortak olmak, hisse sahibi olunan şirketlerden hisse satın almak üzere kullanılıyor.

2018 yılında bütçelenen 105,4 milyon lira kaynağa ilave olarak Amaca Yönelik Yatırım Fonu'ndan 93,5 milyon liralık kaynak aktarımı yapıldı. Savunma sanayisi projeleri için geçen yıl oluşturulan kaynak miktarı 198,9 milyon lirayı buldu.

149,2 milyon liralık kaynak

Savunma sanayisi projelerinde kullanılmak üzere vakfın bu yıl yapacağı kaynak aktarımı ise 149,2 milyon lira olacak.

Kuvvet komutanlıklarının projelerine tahsis edilen kaynak miktarı 1987-2019 arasında 1 milyar 118 milyon liraya ulaşacak.

Vakıf tarafından gelecek yıl savunma sanayisi projelerinin desteklenmesi için 128,5 milyon lira kaynak aktarımı yapılması öngörülüyor.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 12:23
  1. TSK Güçlendirme Vakfı
  2. TSK
  3. Bağış
  4. ASELSAN
  5. ROKETSAN
  6. HAVELSAN
  7. ASPİLSAN

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