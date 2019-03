Külünk, "Çok net söylüyorum" dedi ve ekledi: Her an kamikaze dalışı bekleyin!

AK Parti'li eski milletvekili Metin Külünk, Kırşehir’de genç partililerle bir araya geldi. Külünk buradaki konuşmasında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Metin Külünk’ün konuşmasının bir bölümü şöyle:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin önündeki engelleri kaldırdı, vazifesini yaptı ama Türkiye’de İslami camialar vazifesini yapamadı. İslami Camialar güce, paraya, arabasının markasına, şöhrete, gayri meşru paraya teslim oldu, helal - haram meşruiyetini ortadan kaldırdı ama beyefendi vazifesini yaptı. Siyasi erk noktasında bu ülkenin önünün açılması noktasında ne gerekiyorsa yaptı ama arkadan gelenler yapmadı. Niye; açlığını tıksırıncaya kadar doyarak gidermeye kalktılar. İnsanı unuttukları için FETÖ teslim aldı Türkiye’de insanı. Bunun sebebi camialardır. Camialar şirketleşti, güçleşti, makamcılaştı, resmileşti alanı boş bıraktı. Alanı bu örgüt doldurdu. Aynı hatada ısrar edersek şimdi kim doldurur alanı; Deizm doldurur. 10 sene sonra Türkiye’de şu cümleyi duyarsınız, ‘Laikliği yeni tanımı; Tanrının yer yüzünde işi yok, Tanrı yer yüzünü terk etti. Ahiretin tanımı; Bu dünyada yaşayabileceğiniz her şeyi yaşayın.’ Müslümanların varlık paradigması tükendi. Bu kafayla da Batının uygarlık olarak geldiği bu noktada ki paradigmasına mecali yok Müslümanların.

Kamikaze uyarısı

Devlet devrede olmalı. Savunma Sanayinde devletin izlediği model doğru. Özel sektörün önünü açıp devleti merkeze koyup projelendiren ve yöneten bir sistem savunma sanayi çünkü beraberinde birçok sektörü tetikleyecek ama kafamızı kaldıramıyoruz ki… Çok net söylüyorum; her an kamikaze dalışı bekleyin, 15 Temmuz gibi her an! Onun için devlet olmalı, Karma ekonomi olmalı… Tarımda derlenip toparlanıncaya kadar devlet müdahale etmeli.”