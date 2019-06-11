Her alanda kullanılan shea butter (karite yağı) nedir? | Karite yağı yediğinizi ve cildinize sürdüğünüzü biliyor muydunuz?

Bilinen en doğal nemlendirici olan karite yağı (shea butter), soğuk press yapılarak elde edilir. Hindistan cevizi yağı gibi hem yemek hem de cilt için kullanılır. Fakat karite yağı, hindista cevizi yağına oranla daha etkilidir. Hindistan cevizi yağının kullanım alanları kısıtlı olsa da karite yağı her şekilde kullanılabilir.

Yararları da oldukça fazla olan bu yağ, aslında hayatımızın birçok alanında var. Farkında olmasak da kozmetik ürünlerinde, hatta bazı çikolataların içinde..

Yetiştirildiği ülkede her türlü alanda kullanılan karite yağının tadı oldukça güzeldir. Bu sebeple birçok tatlı ve yiyeceğin içinde rastlamanız olağan.

Karite yağının faydaları