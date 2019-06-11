Her alanda kullanılan shea butter (karite yağı) nedir? | Karite yağı yediğinizi ve cildinize sürdüğünüzü biliyor muydunuz?
Shea butter, kullandığımız birçok kozmetik ürününün içerisinde bulunan bir madde. Peki bu yağ ne işe yarıyor? Zararlı mıdır? Her kozmetik ürününde olması, her cilt tipine uyum sağlayacağı anlamına mı geliyor?11 Haziran 2019 Salı 14:06
Bilinen en doğal nemlendirici olan karite yağı (shea butter), soğuk press yapılarak elde edilir. Hindistan cevizi yağı gibi hem yemek hem de cilt için kullanılır. Fakat karite yağı, hindista cevizi yağına oranla daha etkilidir. Hindistan cevizi yağının kullanım alanları kısıtlı olsa da karite yağı her şekilde kullanılabilir.
Yararları da oldukça fazla olan bu yağ, aslında hayatımızın birçok alanında var. Farkında olmasak da kozmetik ürünlerinde, hatta bazı çikolataların içinde..
Yetiştirildiği ülkede her türlü alanda kullanılan karite yağının tadı oldukça güzeldir. Bu sebeple birçok tatlı ve yiyeceğin içinde rastlamanız olağan.
Karite yağının faydaları
- İltihap önleyici ve temizleyici özelliğe sahiptir.
- Yanık tedavisinde iyileştirici, tabaka oluşturmaya yardımcı ve mikrop kırıcı olarak kullanılır.
- Cildi dış radikallerden korur ve tabaka oluşturur.
- Cildin alt tabakasına destek olur.
- Doğal bir saç nemlendiricisi ve kremidir. Saçları korur, parlatır, besler ve uzamasına sebep olur.
- A, E ve çok bilinmeyen F vitamini (omega-6 bakımından zengin asit ve yağ içerikli vitamin) içerir.
- Egzama için doğal bir ilaç takviyesidir.
- Güneş yanıklarını rahatlatır.
- Cildin elastikiyetini tekrar kazandırır.
- Ciltteki kararmaları geçirir ve rengini açar.
- Tahrişi önler ve geçirir.
- Eklem ağrılarını dindirir.
- Doğal bir nemlendiricidir.
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