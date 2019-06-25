0553 313 94 23

Her akşam balkonda temizlik işçilerini bekliyor

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yaz kış, gece gündüz demeden ilçeyi temiz tutmak adına özveri ile çalışmaya devam ediyor.

25 Haziran 2019 Salı 11:23
Her akşam balkonda temizlik işçilerini bekliyor

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yaz kış, gece gündüz demeden ilçeyi temiz tutmak adına özveri ile çalışmaya devam ediyor.6 yaşındaki Mehmet Emin Ademoğlu da mahallerine çöp toplamaya gelen temizlik işleri personelini her akşam balkonda bekleyerek “iyi akşamlar çöpçü amca, kolay gelsin” diye sesleniyor.


Zaman zaman temizlik işleri çalışanları ile mahalle sakinleri arasında keyifli diyaloglar da yaşanıyor. Akşemsettin Mahallesi Elmas Sokakta ikamet eden 6 yaşındaki Mehmet Emin Ademoğlu’nun mahallerine çöp toplamaya gelen temizlik işleri personelini her akşam balkonda bekliyor.Çöp kamyonunun sesini her duyduğunda, siren ışığının duvara her yansımasında heyecanla balkona fırlayan Mehmet Emin, temizlik işleri personeline “iyi akşamlar çöpçü amca, kolay gelsin” diye sesleniyor. Her akşam aynı şekilde balkondan kendilerine seslenen temizlik işleri personelleri ise onun bu sevgi gösterisini karşılıksız bırakmayarak “iyi akşamlar Paşam”diyerek karşılık veriyor.


Minik Mehmet Emin’le temizlik işleri personeli arasında her gün yaşanan bu olaydan haberdar olan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Mehmet Emin’in bu saf sevgisini karşılıksız bırakmayarak ona bir tablet hediye etti. Kendisine ulaşan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personellerini evinde ağırlayan Mehmet Emin büyük bir sevinç yaşarken, minik kalbiyle gönülleri bir kez daha fethetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Grup Toplantısı
    1. AK Parti Grup Toplantısı
    2. Öğrenciler Evliya Çelebi..
    3. Düzce’de polis kuş uçurtmuyor
    4. Fenerbahçe'de Renato Sanchez sesleri
    5. Denizli'de otomobil direğe çarptı!..
    6. Her şehid bir iz bırakır..
    7. AK Parti'den çevre ve şehircilik..
    8. "Sanat ve Teknoloji Rezidans Programı"..
    9. Merkel’in sözleri Alman Meclis Üyesini..
    10. Kabine revizyonu olacak mı?..
    11. Beyşehir’in şampiyon sporcuları..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İstanbul..
    13. Sen asıl şimdi özgürsün kardeşim
    14. Karaköprü STEM Merkezi Avrupa’nın en..
    15. Yeni partiyle ilgili flaş iddia!..
    16. Vatandaşa kötü haber! Çay ve şekere..
    17. Şırnak’ta silah kaçakçılarına darbe
    18. DSİ’ye genç müdür atandı
    19. Şanlıurfalılar Gap Vadisi tesislerine..
    20. 4 yılda yüzde 23 arttı! İnsanları..
    21. Pakistan ve Hindistanlı uzmanlardan..
    22. Cem Kavur kimdir? Cem Kavur AK..
    23. Yürümeyen köpek sağlığına kavuştu
    24. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    25. Eskişehirspor’da kombine fiyatları..
    26. Komşuları, makinenin başında..
    27. Başkan Altay, Yeni YHT Garı Alt Geçidi..
    28. Gezi çapulcusu TMMOB, dâvâyı dört..
    29. Çorapçı cinayetinin yargılanmasına..
    30. ABD konvoyu Nusaybin’den görüntülendi
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı