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Her ABD askerine 2 Türk askeri! İşte güvenli bölgenin ayrıntıları

Suriye'nin kuzeyi için ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının ayrıntıları netleşmeye başladı. Bloomberg'e konuşan iki Türk yetkili, güvenli bölgede her bir Amerikan askerine karşılık 2 Türk askeri konuşlandırılacağını söyledi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:50
Her ABD askerine 2 Türk askeri! İşte güvenli bölgenin ayrıntıları

Türkiye ile ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde kurmak üzere anlaştığı güvenli bölgenin ayrıntılarına ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı. Amerikan yayın kuruluşu Bloomberg'e isim vermeden konuşan iki Türk yetkili, Türkiye'nin Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı birlikleri Fırat'ın doğusuna götürmeyi önerdiğini, ABD'nin buna karşı çıktığını söyledi. Yetkililerin isimleri gizlilik gerekçesiyle paylaşılmadı.

ABD ile görüşmeler hakkında doğrudan bilgi sahibi iki yetkilinin açıklamalarına dayandırılan haberdeki iddialar şöyle:

Oluşturulacak bölge "sadece" bir başlangıç

Yetkililer, güvenli bölgenin sınırdaki Tel Abyad ile Rasul Ayn arasında 125 kilometre uzunluğunda ve 15 kilometre derinliğinde olacağını söyledi. Türkiye'nin oluşturulacak bölgeyi "sadece bir başlangıç" olarak gördüğünü belirten yetkililer, Ankara'nın YPG'nin daha derinlere çekilmesini istediğini vurguladı.

Tek taraflı operasyon da masada

Yetkililer, "güvenli bölgenin gelecekte derinleştirilmemesi ve sınır hattı boyunca genişletilmemesi" halinde, Türkiye'nin "tek taraflı bir harekât" başlatabileceğini söyledi. Yetkililer, Türkiye'nin Irak sınırı ile Fırat Nehri arasındaki sınır bölgesinde, 15 bin YPG üyesine karşı 10 tabur asker konuşlandırdığını da ekledi.

Her bir amerikan askerine karşılık 2 türk askeri

Yetkililerin bir diğer açıklaması da Türkiye'nin bölgeye kaç asker göndereceği ile ilgili. Buna göre, Ankara'nın "güvenliği sağlamak için gerekli gördüğü sayıda asker gönderme" talepleri reddedildi; ABD, her bir Amerikan askerine karşılık 2 Türk askeri konuşlandırılmasını kabul etti.

"PYD de çekilsin" talebi

Yetkililerin açıklamasına göre, anlaşma YPG'nin güvenli bölgeden hemen çekilmesini, ABD'nin DEAŞ'e karşı tedarik ettiği ağır silahları toplamasını, YPG'nin tahkim edilmiş mevzileri ile tünellerini yok etmesini öngörüyor. Buna göre, Türkiye YPG'nin yanı sıra PYD'nin de bölgeden çekilmesini istiyor.

İhalar uçacak, savaş uçağına henüz onay yok

Anlaşmanın, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda gözlem için silahlı insansız hava araçlarını uçurmasına izin verdiği de belirtiliyor. Yetkililerin açıklamasına göre ABD, Türk savaş uçaklarının bu bölgede uçmasına ise henüz onay vermedi.

ÖSO önerisi ret, sığınmacı önerisi kabul edildi

Yetkililere göre ABD, Türkiye'nin ÖSO'yu bölgeye taşıma önerisine de karşı çıktı. Bununla birlikte ABD, Türkiye'de yaşayan sığınmacıların buraya dönmesine onay verdi.

Türkiye 4 üs kuracak

Yetkililer, ABD ile Türkiye arasındaki ortak devriye görevlerinin bir ay içinde başlayacağını, bölgede yerel bir güvenlik gücü oluşturulmadan önce Türkiye'nin dört üs kuracağını söyledi.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:50
  1. Ankara
  2. Türkiye
  3. ABD
  4. Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO)
  5. Güvenli bölge

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