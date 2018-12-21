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Her 10 kişiden 7’si yılbaşı hediyesini internetten alacak

GittiGidiyor'un düzenlediği anket, kullanıcıların yılbaşı alışverişini de internetten yapmayı tercih ettiğini gösterdi- Ankete göre 10 kişiden 7’si yılbaşı alışverişini internet üzerinden yapacağını belirtiyor

21 Aralık 2018 Cuma 09:33
Her 10 kişiden 7’si yılbaşı hediyesini internetten alacak

İSTANBUL (AA) - E-ticaret sitesi GittiGidiyor anketine göre, her 10 kişiden 7'si yılbaşı alışverişini internetten yapacağını belirtiyor.

GittiGidiyor açıklamasına göre, şirket, yılbaşı kutlamalarına çok az bir süre kala tüketicilerin yeni yıl için hediye tercih ve bütçeleriyle ilgili ayrıntılara, düzenlediği anketle ışık tuttu.

İnternetten alışveriş yapan bin 886 kullanıcının katıldığı ve 10-11 Aralık'ta düzenlenen anket, e-ticaretin kullanıcılara sağladığı kolaylık sayesinde yılbaşı alışverişinde de adresin “internet” olduğunu gözler önüne serdi.

Buna göre 10 kişiden 7’si yılbaşı alışverişini internet üzerinden yapacağını belirtirken, 10 kişiden 3’ü fiziksel mağazaları tercih edeceğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 86’sının hediye araştırmasını da yine “internet” üzerinden yaptığı ortaya çıkarken, yüzde 10’unun mağazalardan, yüzde 4’ünün ise diğer kanallardan hediye baktığı görüldü.


- Yılbaşı bütçesi geçen yıla göre büyük oranda değişmiyor

Yılbaşı hediyeleri için ayrılan bütçenin geçen yıla göre nasıl değişiklik göstereceğinin sorulduğu ankette, katılımcıların yüzde 35’i bütçelerinin aynı kalacağını belirtti. Ankete katılanların yüzde 21’i bütçelerinin yüzde 10-25 arasında, yüzde 12’si yüzde 26-50 arasında, yüzde 10’u yüzde 50 ve üzerinde artacağını belirtti.

Diğer taraftan, katılanların yüzde 7’si bütçelerinin yüzde 10-25 arasında, yüzde 4’ü yüzde 26-50 arasında, yüzde 11’i yüzde 50 ve üzerinde azalacağını söyledi.

- Hediye için kampanyalı ürünler tercih ediliyor

Katılımcılara “Yılbaşı hediyesi alırken en çok nelere dikkat edeceksiniz?” sorusunun yöneltildiği ankette yüzde 75 oranla “Bütçeme uygun olmasına özen gösteririm” yanıtı başı çekerken, bunu yanıtı yüzde 50’yle “Mutlaka kampanyalardan faydalanmak isterim” yanıtı takip etti.

Katılanların yüzde 43’ü “İhtiyaca yönelik hediye almaya dikkat ederim”, yüzde 40’ı “Önceden internetten araştırma yaparım”, yine yüzde 40’ı “Kalıcı bir hediye almak isterim” ve yüzde 17’si “Son dakikaya bırakmamaya dikkat ederim”cevabını verdi.

- Hem sevdiklerimize hem kendimize kıyafet alıyoruz

“Yılbaşı hediyesi olarak sevdiklerinize hediye olarak ne/neler alacaksınız?” sorusunun yöneltildiği ankette giyim ürünleri öne çıktı. Bu soruya yüzde 56 gibi yüksek bir oranla giyim, ayakkabı ve çanta gibi ürünlerin bulunduğu “Moda” yanıtı verilirken; onu yüzde 35’le “Takı/Aksesuar”, yüzde 34’le “Hobi/Eğlence”, yüzde 30’la “Kozmetik/Kişisel Bakım”, yüzde 28’le “Elektronik”, yüzde 23’le “Ev dekorasyon”, yüzde 18’le “Spor/Outdoor ürünleri” ve yüzde 6’yla “oyuncak, çiçek ve kitap gibi ürünlerin bulunduğu “Diğer” yanıtı izledi.

Ayrıca katılımcıların yılbaşında kendilerine alınmasını istediği ürünlerin başında da yine kıyafet yer alırken; bunu sırasıyla cep telefonu, bilgisayar, kulaklık, saat ve parfüm/kozmetik izledi.

- Hediye alternatifleri GittiGidiyor'da

Açıklamada verilen bilgilere göre, yeni yıla girmeye günler kala elektronikten kozmetiğe, ev dekorasyondan hobi ve eğlence kategorisine kadar milyonlarca hediye alternatifi GittiGidiyor’da kullanıcıları bekliyor.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 09:33
  1. GittiGidiyor
  2. yılbaşı

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