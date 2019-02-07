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Hepsiburada'dan "Sıradaki Yıldızlar" kampanyası

Hepsiburada, Sıradaki Yıldızlar isimli kampanyasıyla tüm okul ihtiyaçlarını ve ikinci dönem kırtasiye eksiklerini avantajlı fiyatlarla karşılanabiliyor

07 Şubat 2019 Perşembe 14:23
Hepsiburada'dan "Sıradaki Yıldızlar" kampanyası

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, Sıradaki Yıldızlar isimli kampanyasıyla tüm okul ihtiyaçlarını ve ikinci dönem kırtasiye eksiklerini avantajlı fiyatlarla karşılamak mümkün.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, internet üzerinden yapılan okul alışverişi aramalarının geçen yıla göre yüzde 45 arttığını belirtti.

Okul alışverişleriyle ilgili müşterilerin taleplerini inceleyen Hepsiburada, ikinci yarıyıl alışverişlerinde de en tercih edilen ürünlerin başını kalem ve yazı gereçlerinin çektiği, ardından da defterlerin geldiğini açıkladı.

En çok okul alışverişi yapan şehirler İstanbul, Ankara, İzmir olarak sıralandı. En yoğun olarak 25-35 yaş aralığı tarafından yapılan kırtasiye alışverişinde, erkek müşteri sayısının daha fazla olduğu da belirtildi.

Hepsiburada'nın verilerine göre anne babalar okul alışverişlerinde fiyat-kalite dengesi ve sağlamlık kadar sağlığa uygun malzeme kullanımına da önem veriyor.

Özellikle çanta seçiminde, çocuklarının omurga ve iskelet yapılarına zarar vermeyecek modellere yöneliyor. Öğrenciler ise okul alışverişinde en çok ürünlerin sevdikleri çizgi film karakterlerini içerip içermemesini veya arkadaşlarıyla aynı ürüne sahip olmayı önemsiyor.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 14:23
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