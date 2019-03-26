0553 313 94 23

Hepsiburada'dan "mobilya montajı" hizmeti

Şirket, mobilya alan müşterileri için belirli bir ücret karşılığında montaj hizmeti sunmaya başladı

26 Mart 2019 Salı 11:48
Hepsiburada'dan "mobilya montajı" hizmeti

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, mobilya alımı yapan müşterileri için ülke genelinde montaj hizmetini başlattı.

Hepsiburada'nın açıklamasına göre, şirket, müşterilerinin tüm mobilya alışverişleri için Türkiye genelinde geçerli mobilya montaj hizmetini devreye aldı.

Bu hizmet kapsamında, müşteriler Hepsiburada'dan aldıkları mobilyaların kurulumu için uzman montaj ekibinden hızlıca randevu alabilecek ve yeni mobilyalarının kurulumunu güvenli ve zahmetsiz bir şekilde yaptırabilecek.

Profesyonel montaj ekibi, Hepsiburada müşterilerinin istediği gün ve saatte adrese giderek kurulumu sorunsuzca tamamlayacak.

Montaj hizmetinden, Hepsiburada üzerinden mobilya siparişi veren tüm müşteriler, belirlenen montaj ücreti dahilinde faydalanabilecek. Yeni uygulamayla siparişlerini verdikten sonra montaj randevusu alabilecekleri telefon numarası, müşterilere bir SMS ile iletilecek. Gelen numara aranarak montaj ekibi ile direkt görüşme yapılabilecek ve randevu alınabilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 11:48
  1. hepsiburada

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abbasilerin 5. halifesi Harun Reşid
    1. Abbasilerin 5. halifesi Harun Reşid
    2. Marketler de tanzim satış yapabilecek
    3. Haydar Baş şaka mı yapıyor? "Deniz..
    4. Çocukların gönlüne gireceksiniz
    5. Bozbey: "Bursa’ya kaybolan değerini..
    6. "Milli takımımız tekrar Türkiye'ye..
    7. FETÖ’nün emniyet personelini kodladığı..
    8. Varto’ya gençlik merkezi kurulacak
    9. Navaz Şerif 400 bin lira ödeyecek!..
    10. Binlerce yıllık nadide yazma eserler..
    11. Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu'na..
    12. Suudi Arabistan ve Bahreyn'den ABD'nin..
    13. Düden Kıyı Şelalesi’ne turist yoğunluğu
    14. Huzurevinde Yaşlılar haftası dolu dolu..
    15. Miniklerin, ailelerini Trafik polisine..
    16. Osmanlı Hanedanı’nın Kayıt Defteri,..
    17. Dağ ilçeleri Aktaş’ı bağrına bastı
    18. Aksaray-Adana karayolunun 6...
    19. Karatepeliler Cumhur İttifakı adayı..
    20. Aliağa Esnaf Odası’ndan ölçü ve tartı..
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!