THY- Euroleague
0553 313 94 23

Hepsiburada'dan Lenovo ürünlerinde indirim

Hepsiburada, teknoloji tutkunlarına özel olarak başlattığı kampanyasıyla Lenovo ürünlerinde yüzde 30'a varan indirim fırsatı sunuyor

26 Aralık 2018 Çarşamba 10:43
Hepsiburada'dan Lenovo ürünlerinde indirim

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada'nın başlattığı kampanya kapsamında Lenovo ürünlerinde yüzde 30'a varan indirim fırsatı sağlanıyor.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, teknoloji tutkunlarına özel olarak başlattığı kampanyayla elektronik kategorisinde bulunan Lenovo ürünlerine özel olarak yüzde 30'a varan indirim sunuyor. Stoklarla sınırlı olan kampanya, bugünden başlayarak yarın saat 23.59'a kadar devam edecek.

Kampanya kapsamında tabletler, Lenovo'nun oyuncular için özel olarak geliştirdiği dizüstü bilgisayarlar ve günlük kullanıma uygun bilgisayarlar cazip fiyatlarıyla öne çıkıyor.

Intel Core i5 işlemcili Lenovo Ideapad 330S-15IKB 4 bin 499 liradan, oyuncular için ideal Intel Core i7 işlemcili Lenovo Ideapad 330-15ICH 5 bin 998,99 lira fiyatıyla tüketiciyi bekliyor.

Kampanya kapsamında Lenovo Tab 7 tabletin fiyatı da 399 lira olarak açıklandı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 10:43
  1. hepsiburada

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahçeli'den Hulusi Akar açıklaması
    1. Bahçeli'den Hulusi Akar açıklaması
    2. TÜSİAD Başkanı Bilecik: "Finansman..
    3. Siyonist zulmü devam ediyor! 8..
    4. İstanbullu işadamları yaşadı!..
    5. 1919 kitaptan yılbaşı ağacı
    6. Afyonkarahisar'da kar yağışı
    7. Morhipo.com'da Hepsiexpress ile..
    8. Bahçeli, Orta Doğu'daki gelişmelere..
    9. “Türkiye’nin girişimci gençlere..
    10. 3 sosyal medya teröristi paketlendi
    11. Vergi uzmanından asgari ücret uyarısı!
    12. İsrail güçleri 8 Filistinliyi..
    13. Ankara'da fuhuş çetesi çökertildi
    14. 70 milyar TL yapılandırıldı
    15. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(ABD'nin..
    16. Hepsiburada'dan Lenovo ürünlerinde..
    17. Yelken Plaza’da yangın paniği
    18. Vestel'e Sanayi ve Teknoloji..
    19. İstanbul Barosu, darbecilerin borusu!
    20. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Asgari ücret belli oldu
    Asgari ücret belli oldu

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    Hainler aynı safta
    Hainler aynı safta
    CHP'nin "Özel" seçilmiş vekilinden Erdoğan'a hadsiz sözler
    CHP'nin "Özel" seçilmiş vekilinden Erdoğan'a hadsiz sözler