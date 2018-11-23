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Hepsiburada'dan "Efsane İndirim" açıklaması

Hepsiburada:- "22 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00’da Efsane Cuma indirimlerinin platformumuza yansımasıyla birlikte saat 21.00’dan itibaren müşterilerimizin ziyaretlerindeki yükselen artış göze çarpmaya başladı. Bu artış gece saat 00.00’de en yüksek seviyelere ulaştı"- "Perşembe akşamından itibaren siparişlerini almaya başladığımız yüz binlerce paketi, Cuma sabahından itibaren müşterilerimize teslim etmeye başladık"

23 Kasım 2018 Cuma 16:36
Hepsiburada'dan "Efsane İndirim" açıklaması

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, "22 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00’da Efsane Cuma indirimlerinin platformumuza yansımasıyla birlikte saat 21.00’dan itibaren müşterilerimizin ziyaretlerindeki yükselen artış göze çarpmaya başladı. Bu artış gece saat 00.00’de en yüksek seviyelere ulaştı." açıklamasında bulundu.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamada, yılın en avantajlı alışveriş günü olan Efsane İndirim'in 3. senesinde de müşterilerin ilgisinin yoğun bir şekilde devam ettiği belirtildi.

Şirket yaptığı açıklamada,"Türkiye’nin alışveriş günü Efsane Cuma’yı ülkemize kazandıran Hepsiburada olarak, 15 bin iş ortağımızla birlikte müşterilerimize ve ülkemiz ekonomisine sağladığımız katkıyı sürdürmekten dolayı mutluluk duyuyoruz." 22 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00’da Efsane Cuma indirimlerinin platformumuza yansımasıyla birlikte saat 21.00’dan itibaren müşterilerimizin ziyaretlerindeki yükselen artış göze çarpmaya başladı. Bu artış gece saat 00.00’de en yüksek seviyelere ulaştı." ifadelerine yer verdi.


- Anne-bebek ve oyuncak kategorileri yoğun talep alıyor


Bu sene Efsane İndirim'de, öngörülen 20 milyon seviyesini aşan bir ziyaret sayısına ulaşılacağı tahmininde bulunulan açıklamada alışverişlere ilişkin şu bilgiler verildi:

"Bu önemli gün kapsamında müşterilerimizin yaptığı alışverişlerin ağırlıklı kısmı mobil cihazlardan gerçekleşiyor. 30’un üzerinde kategoride farklı seçenekler sunan Hepsiburada’da Efsane Cuma ile en çok ön plana çıkan kategorilerin, anne-bebek ve oyuncak, sağlık güzellik, moda, kozmetik ve süpermarket kategorilerinin yoğun talep aldığı görülüyor. Bununla birlikte cep telefonu ve bilgisayar kategorileri için müşterilerin ilk aklına gelen alışveriş platformu olan Hepsiburada’da bunların yanı sıra, ütü, süpürge ve mutfak aletleriyle birlikte beyaz eşya kategorisinin de oldukça yoğun ilgiyle karşılandığını söyleyebiliriz.

Bu sene sürpriz olarak sunduğumuz daire, otomobil, pizza, hamburger, sinema menüleri ve spor antrenman paketi üyelikleri de müşterilerimizin yoğun talebiyle karşılandı.

Bu sene Efsane Cuma süresince en yüksek ziyarete ev sahipliği yapacağımız zaman diliminin 23 Kasım gecesi saat 21.00 dan itibaren gerçekleşmesini bekliyoruz. Perşembe akşamından itibaren siparişlerini almaya başladığımız yüz binlerce paketi, Cuma sabahından itibaren müşterilerimize teslim etmeye başladık."

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 16:36
  1. Efsane Cuma
  2. hepsiburada

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