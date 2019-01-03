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Hepsiburada'da pazar filesi talebi yüzde 154 arttı

Hepsiburada, pazar filesine olan talebin aralıkta 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 154 yükseldiğini açıkladı

03 Ocak 2019 Perşembe 13:27
Hepsiburada'da pazar filesi talebi yüzde 154 arttı

İSTANBUL (AA) - Alışveriş verilerini inceleyen Hepsiburada, pazar filesine olan talebin aralık ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 154 arttığını duyurdu.

Hepsiburada’dan yapılan açıklamaya göre, şirket, çevrenin korunması ve çevre kirliğinin giderilmesi konusunda pazar filesi kullanmanın önemini vurguluyor.

Hepsiburada’nın incelediği alışveriş verilerine göre, pazar filesine olan talep, aralık ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 154 arttı. En çok talep İstanbul’dan gelirken, İstanbul'u sırasıyla İzmir, Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla ve Balıkesir takip etti.

Avantajlı fiyatlarıyla 3’lü ve 10’lu olmak üzere paket seçenekleri bulunan pazar filesi, farklı renkleriyle de dikkati çekiyor. Pazar ve market alışverişlerinde tercih edilen fileler, özellikle meyve ve sebze taşımakta sıklıkla kullanılıyor. Pazar filesi, meyve ve sebzenin yanı sıra marketten alınan paketli gıdaların taşınmasında da naylon poşet yerine çevre dostu bir alternatif olarak öne çıkıyor.

1 Ocak 2019 itibarıyla plastik poşetler süpermarket ve marketlerde ücretli olarak satılmaya başlanmıştı. Yapılan alışverişlerde her defasında plastik poşetlere ekstra ödeme yapmak yerine, taşıması ve depolaması pratik olan pazar filelerini kullanmak aile bütçesine de katkıda bulunuyor.


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Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 13:27
  1. hepsiburada
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