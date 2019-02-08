Hepsiburada'da canlı mercana yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, Pantone tarafından 2019 yılının rengi seçilen canlı mercan rengi ürünlere ilginin arttığını açıkladı.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, alışveriş trendlerini yakından takip eden Hepsiburada, dünyada renk konusunda trendleri belirleyen Pantone’nin 2019’un rengi olarak belirlediği canlı mercan rengine olan ilgiyi araştırdı.

Hepsiburada, soğuk ve gri kış günlerinde, sıcaklığıyla iç ısıtan canlı mercan rengindeki ürünlere ilginin şimdiden arttığını açıkladı.

Dekorasyondan giyime, kozmetikten mücevhere ve hatta elektroniğe kadar her ürün canlı mercan rengine bürünürken, mercan rengindeki ürünlere ilgi yüzde 61 oranıyla kadınlardan geldi.

En çok alışveriş yapan il İstanbul olurken onu sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Konya ve Muğla takip etti.





- Dudaklar ve tırnaklar mercan rengine büründü





Canlı mercan rengi, özellikle kozmetikte kendini çok iyi gösteren, kullanıcısını iyi hissettiren bir renk olduğundan, markalar 2019 koleksiyonlarında ojeden, ruja, allıktan fara kadar farklı ürünlerinde mercanın en güzel tonlarına yer verdi. Hepsiburada verilerine göre, kategoriler arasında en çok artış oje ve rujlarda gözlendi. 2019 yılının gözdesi renkte, ojelere olan ilginin şimdiden 3 kat arttı. Canlı mercan rengi rujlar ise yüzde 67 oranında daha fazla tercih edildi.

Özellikle yüzük ve küpe gibi takı ve aksesuarlara olan ilgide yüzde 100’e yakın artış yaşandı.





- Evlere de renk geldi





Hepsiburada verilerine göre, artış trendinde olan ev aksesuarı ve dekorasyon ürünlerine bakıldığında, canlı mercan rengi perdeler ya da yastıkların tercih edildiği göze çarpıyor. Hayatına canlı mercan rengini katmak isteyenler, giyimden mobilyaya, elektronikten kırtasiyeye yüzlerce ürünü, 35’ten fazla kategoride, 18 milyon ürün çeşidi bulunan Hepsiburada sayfalarında kolayca bulabiliyor. Farklı bütçelere uygun seçenekler ve Hepsiburada güvencesiyle hızlıca temin edebiliyor.



