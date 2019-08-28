0553 313 94 23

Hepsiburada'da "araba satışı" başladı

Hepsiburada, sınırlı stoklarla olan Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP benzinli ve manuel otomobillerin satışına başladı

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:22
Hepsiburada'da "araba satışı" başladı

İSTANBUL (AA)- Hepsiburada, sınırlı stoklarla olan Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP benzinli ve manuel otomobillerin satışına başladı. Fırsatı yakalayanlar dilerlerse tutarı 4 taksitle ödeyebilecek.

Hepsiburada’dan yapılan açıklamaya göre, şirket, zengin ürün gamına bu kez online satışta alışılmamış bir ürünü, üstelik çok özel bir indirim fırsatıyla dahil etti.

Sınırlı stoklarla olan bu fırsatla arabasını yenilemek isteyenler, ÖTV artışından etkilenmeden avantajlı fiyatla Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP manuel vitesli, benzinli otomobil sahibi olabilecek.

Black Friday’de benzeri bir uygulama yapan Hepsiburada’nın bir gün boyunca sürecek stoklarla sınırlı kampanyasında sunulan ürünün toplam fiyatına, ÖTV, KDV, plaka ve ruhsat masrafları da dahil edilecek.

Sıfır otomobildeki en avantajlı fiyatın sunulduğu kampanyadan yararlananlar, noter veya trafik tescil müdürlüğündeki resmi işlemlerin yerine getirilmesinden ardından, en geç 5 iş günü içerisinde arabalarına ulaşabilecek. Teslimatlar İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Samsun, Kütahya ve Bursa illerinde, Araba Sepeti tarafından belirlenen noktalara yapılacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:22
  1. e-ticaret
  2. hepsiburada

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'dan Türk TF-X uçağı ilgisi
    1. Rusya'dan Türk TF-X uçağı ilgisi
    2. Rusya'dan flaş SU-35 ve SU-57 açıklaması
    3. Yukatel Denizlispor, Göztepe..
    4. Vali Köşger, “30 Ağustos milletimizin..
    5. Kars’ta kazlar besiye alındı
    6. Vali Şehmus Günaydın’ın 30 Ağustos..
    7. Fenerbahçe'ye üçüncü Fransız futbolcu
    8. "Dünya ile konuşmalı ve ilişki halinde..
    9. Altınyıldız Classics A Milli Basketbol..
    10. Kuruttukları dolmalıkları yurdun dört..
    11. İstanbul’da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
    12. HDP il ve ilçe binaları PKK şubesi gibi!
    13. Erzurum’da 30 Ağustos provası
    14. Gazze'de 3 polisin öldüğü..
    15. Beymen Perakende ve Tekstil..
    16. Put Adam’a sansüre itiraz yağıyor
    17. Mersin’de eşi tarafından öldürülen..
    18. "Malazgirt Zaferi kutlamalarına 100..
    19. Kolombiya’da tabutta 300 kilogram..
    20. Akhisarlılardan açık havadaki..
    21. Pazar yerlerinde kışlık heyecanı..
    22. Alman tüketici iklimi ekonomik..
    23. (Özel) Sanatını yapmak isteyen bu..
    24. Trabzonspor, Avrupa'da 129. maçına..
    25. Balıkesirli balıkçılar sezondan ümitli
    26. Cirit atları derede serinliyor
    27. Engelsiz hastane
    28. İzmir'de okul servis ücretleri..
    29. Rekortmen dalgıç, dev balığı avladı
    30. Galatasaray, 2015-2016 sezonunu..
    Terör örgütü PKK/YPG'den Türkiye açıklaması: Bölgeden...
    Terör örgütü PKK/YPG'den Türkiye açıklaması: Bölgeden...
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog