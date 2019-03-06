Hepsiburada ile Adana'da dijital dönüşüm seferberliği

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada’nın, Anadolu şehirlerindeki işletmelerin e-ticarete geçişlerini desteklemek üzere hayata geçirdiği e-ticaret zirvelerinin son durağı Adana oldu.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Anadolu şehirlerini adım adım gezen Hepsiburada, Adana’da düzenlediği E-Ticaret Zirvesi'nde Adana ve çevresindeki illerde faaliyet gösteren KOBİ’ler, girişimciler ve esnafla bir araya geldi.

Hepsiburada E-Ticaret Zirveleri; işletmeleri, e-ticaretle tanıştırmayı ve işlerini e-ticarete taşımaları için yol gösteriyor.



Adana E-Ticaret Zirvesi'ne Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe ve Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç de katılarak sektöre yönelik görüş ve öngörülerini paylaştı.

Zirvede dijital dönüşümle birlikte bölgede başarı sağlamış Hepsiburada iş ortakları, ilham verici başarı öykülerini düzenlenen bir panelde katılımcı işletmelerle paylaştı.



Adana ve çevre illerinden 600’ü aşkın işletme sahibinin katıldığı etkinlikte, "yeni dünyada dijital dönüşüm", "e-ticaret ile yerelden globale açılan kapı" ve "e-ticaret ile büyümenin altın kuralları" konu başlıklarında oturumlar gerçekleştirildi.

Etkinlikte katılımcılar; her yıl büyüyen e-ticaret ekosistemine nasıl dâhil olacakları, bu sistem içinde kendilerini nasıl öne çıkaracakları, karlılıklarını ne şekilde artırabilecekleri, işlerini büyütmeleri için neler yapmaları gerektiği ile birlikte hem kendilerine hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak bilgiler edindi. Etkinlikte ayrıca, tüm Hepsiburada iş ortaklarının yararlanabildiği ve onları dünya pazarlarıyla buluşturan Hepsiburada Kolay İhracat Modeli ile ilgili bilgiler de paylaşıldı.

Adana’da faaliyet gösteren işletmelerin katılımıyla gerçekleşen etkinliğin son bölümünde ise Hepsiburada iş ortakları ve iş ortağı olmaya karar veren katılımcılara Pazaryeri eğitimi verildi. E-ticarete geçiş için yapılması gerekenlerin adım adım anlatıldığı eğitimde, online ödeme sistemleri, dijital pazarlama yöntemleri, çoklu kanal yönetimi ve teslimat konularında detaylar aktarıldı.









- "E-Ticaret Zirveleri ile işletmelerin işlerini e-ticarete taşımasına destek oluyoruz"





Açıklamaya göre, Hepsiburada Kurumsal İletişim ve İlişkiler Grup Başkanı Koray Öztürkler, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 2023 yılı 350 milyar TL’lik e-ticaret hedefini gerçekleştirmeyi desteklemek için tüm Adanalı işletmelere, işlerini e-ticarete taşımaları konusunda çağrıda bulundu.



Türkiye’de dijital dönüşümün öncüsü olarak teknolojinin yıpratıcı değil, yapıcı yönünü kullanarak perakende ile el ele verdiklerini vurgulayan Öztürkler, Anadolu’daki ticareti büyüterek Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceklerini bildirdi.

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan da Hepsiburada'nın, Türkiye’de dijitalleşmenin, e-ticaretin öncüsü ve pazar lideri olarak, e-ticaret pazarını büyütmek gibi bir misyonu olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Çok iyi biliyoruz ki ülkede e-ticaretin büyümesi ve yaygınlaşması için KOBİ’lerin ve yerel markaların güçlenmesi ve daha aktif olması gerekiyor. Adana’da ikincisini düzenlediğimiz Hepsiburada E-ticaret Zirveleri ile ilgili en büyük amacımız, KOBİ’leri yakında tanımak, e-ticarete girmelerini ve işlerini e-ticarette büyütmeleri konusunda destek olmak. Biz Hepsiburada olarak binlerce markayı ve işletmeyi, milyonlarca potansiyel müşteriyle buluşturan özgün iş modelimiz Pazaryeri ekosistemiyle tüm işletmelere ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizle buluşturuyoruz. Pazaryeri üyeleri, mağaza açmak için ayrı bir ücret ödemiyor, Hepsiburada’nın yaptığı tüm banka anlaşmalarından yararlanabiliyor, avantajlı kargo fiyatlarını kullanarak maliyetlerini azaltıyor. Anadolu’nun farklı illerinde gerçekleştirdiğimiz Hepsiburada E-Ticaret Zirveleri ile de işletmelerin işlerini e-ticarete taşımasına destek oluyoruz."



Hepsiburada'nın iş ortaklarını artık yurt dışı pazarlarına da ulaştırdığını aktaran Erturan, "Pazaryeri ile işlerini büyüten işletmeleri şimdi de 'Kolay İhracat' ismini verdiğimiz modelle yurt dışı pazarlarına açmaya başladık. Kolay İhracat modeliyle Hepsiburada Pazaryeri iş ortağı olan 17 binden fazla küçük ve orta ölçekli işletmenin tümü, herhangi ekstra bir yatırım, kaynak veya deneyime ihtiyaç duymaksızın Hepsiburada’nın teknoloji ve pazarlama gücünden faydalanarak dünya pazarlarına 'merhaba' demeye başladı. Model kapsamında dünyanın neresinde olursa olsun tüm müşterilerimiz, Hepsiburada’nın global web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden aradıkları her ürüne ulaşarak bulundukları ülkeden kolayca sipariş verebiliyor." ifadelerini kullandı.









