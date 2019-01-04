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Hepsiburada, elektronik kategorisi trendlerini açıkladı

E-ticaret platformu Hepsiburada’nın 2018 yılı elektronik kategorisi trendlerini ortaya koyan bir raporuna göre, kablosuz ürünlere ilgi katlanarak arttı -Yerli telefon kategorisine talepte yüzde 100’e varan artış görüldü

04 Ocak 2019 Cuma 15:14
Hepsiburada, elektronik kategorisi trendlerini açıkladı

İSTANBUL (AA) – Hepsiburada’nın 2018 yılı elektronik kategorisi Trend Raporu’na göre, kablosuz ürünlere ilgi 2018 yılında katlanarak artarken, yerli telefona talepte yüzde 100’e varan artış görüldü.

Hepsiburada açıklamasına göre, e-ticaret platformu, elektronik kategorisinin 2018 yılı tercihlerini açıkladı. Trend Raporu adıyla her 6 altı ayda bir yayınlanan raporda bilgisayar, telefon, oyun konsolları ve kablosuz kategorilerinin talep artışı verilerine yer verildi. Müşterilerinin alışveriş verilerini inceleyen Hepsiburada, kablosuz ürünlere ilginin 2018 yılında katlanarak arttığı bildirdi.

Taşınabilir özelliğiyle dikkati çeken kablosuz hoparlörlere talep 2018’de geçen yıla göre yüzde 106 arttı. Sürekli karışarak zaman kaybına sebep olan kablolu kulaklıkların alternatifi kablosuz kulaklıklara ilgi yüzde 82 artarken, kablosuz oyun konsoluna talep yüzde 32 artış gösterdi.

-Oyun konsollarına ilgi 2017’ye göre yüzde 20 yükseldi

Oyun konsolları kategorisinde 2018’de en çok PlayStation 4 (PS4) tercih edildi. PS4’ün yanı sıra oyun bilgisayarları, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 ve Nintendo ürünleri de rağbet gördü. En çok satan bilgisayar oyunları ise yılın oyunu seçilen God of War ve Red Dead Redemption 2 oldu.

2018 yılında oyun konsollarına ilgi 2017’ye göre yüzde 20 arttı. En çok alışveriş 25-35 yaş aralığı tarafından yapılırken, en çok alışverişi İstanbul yaptı. Ardından Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya sipariş oranlarıyla dikkati çekti.

-Bilgisayar kategorisine talep yaklaşık yüzde 50 arttı

Trend Raporu’na göre bilgisayar kategorisine talep yüzde 50’ye varan oranda arttı. Bu kategoriden en çok alışveriş 25-35 yaş aralığı tarafından yapılırken, ürünlere en çok talep İstanbul’dan geldi. İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Konya, Tekirdağ, Muğla, Balıkesir takip etti.

En çok rağbet gören ürün grubu klavye ve mouse gibi çevre birimleri olurken, aksesuarlar, veri depolama, yazıcı, bilgisayarlar, bilgisayar bileşenleri, ağ/modem ve yazılım ürünleri de en çok tercih edilen ürünler arasında yerini aldı.

-Yerli telefona talepte artış


2018 verilerine göre geçen yıla kıyasla yerli telefonlara talepte yüzde 100’e varan artış kaydedildi.

Telefon kategorisine talep en çok 25-35 yaş aralığından geldi. İlgi en çok İstanbul’dan gelirken, bunu sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Konya, Muğla, Tekirdağ takip etti. 2018’in en çok rağbet gören telefon aksesuarları ise bluetooth kulaklıklar ve mobil oyun aksesuarları oldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 15:14
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