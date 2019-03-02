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"Hepsiburada E-Ticaret Zirveleri"nin bu yılki ilk durağı Adana

Hepsiburada E-ticaret Zirveleri’nin 2019 yılındaki ilk durağı 5 Mart Salı günü Adana olacak

02 Mart 2019 Cumartesi 11:19
"Hepsiburada E-Ticaret Zirveleri"nin bu yılki ilk durağı Adana

İSTANBUL (AA) - Türkiye’de dijital dönüşümün öncülerinden Hepsiburada, Anadolu'daki işletmelerin işlerini e-ticaret vasıtasıyla daha da büyütmesi, yeni işletmelerin ekonomiye katılması ve yerel ticareti desteklemek amacıyla başlattığı seferberliğe devam ediyor.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, hayata geçirdiği projeler, ürettiği teknoloji ve çözümlerle Türkiye’de e-ticaretin kaldıracı ve dijital dönüşümün öncüsü olan Hepsiburada, Türkiye’yi şehir şehir dolaşıp Anadolu’daki işletmelerin dijital dönüşümüne katkıda bulunmayı sürdürüyor.

Hepsiburada E-Ticaret Zirveleri ismiyle düzenlenen buluşmaların bu sene ilk durağı 5 Mat Salı günü Adana olacak. Etkinlik HiltonSA Otel’de gerçekleştirilecek. Adana ve çevresindeki KOBİ, esnaf ve girişimcileri buluşturacak etkinlikte katılımcılar, her yıl büyüyen e-ticaret ekosistemine nasıl dâhil olacakları, bu sistem içinde kendilerini nasıl öne çıkaracakları, karlılıklarını ne şekilde artırabilecekleri, işlerini büyütmeleri için neler yapmaları gerektiği ile birlikte hem kendilerine hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak bilgiler edinecek. Etkinlikte ayrıca, tüm Hepsiburada iş ortaklarının yararlanabildiği ve onları dünya pazarlarıyla buluşturan Kolay İhracat Modeli ile ilgili bilgiler de paylaşılacak.

Etkinlikte, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ve Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan sektöre yönelik görüş ve öngörülerini katılımcılarla paylaşacak. Dijital dönüşümle birlikte bölgede başarı sağlamış Hepsiburada iş ortakları ve bölgenin önemli isimleri de panelist olarak katılımcı işletmelerle ilham verici başarı öykülerini paylaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, “Pazar lideri olarak, e-ticaret pazarını büyütmek gibi bir misyonumuz var. Dolayısıyla daha çok küçük-orta ölçekli yerel işletme ve girişimcinin e-ticarete katılmasını istiyoruz ve bunun için çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Hedefimiz iş ortaklarımızın ürünlerini doğru pazarlara en etkin şekilde götürmelerini sağlamak. Bu anlamda da Türkiye’nin Hepsiburada’sı olarak Türkiye ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

E-Ticaret ve E-İhracat alanındaki fırsatları ve gelişmeleri yakalamak ve işini geliştirmek isteyen herkesin ücretsiz katılabileceği etkinliğe "http://www.hepsiburadaeticaretzirvesi.com/" adresinden veya etkinlik günü karşılama masasından kayıt gerçekleştirebiliyor.

Türkiye’deki işletmelere şimdiye kadar ülke geneline e-ticaret üzerinden ürünlerini ulaştırma imkânı sunan Hepsiburada, işletmeleri şimdi de kolay ihracat modeliyle yurt dışı pazarlara açıyor. Hem yerel işletmeler, hem e-ticaret ekosistemi de Türkiye ekonomisi kazanıyor.


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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 11:19
  1. hepsiburada

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