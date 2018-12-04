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Hepsiburada e-ticaret ödülünü Akıllı Magnet kazandı

Hepsiburada, İTÜ Çekirdek "Big Bang Start-up Challenge 2018"de e-ticaret ödülünü kazanan girişime, başlangıç sermayesi olarak 50 bin TL finansal destek sağladı

04 Aralık 2018 Salı 14:10
Hepsiburada e-ticaret ödülünü Akıllı Magnet kazandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye’de dijital dönüşümün öncü teknoloji platformu Hepsiburada, İTÜ Çekirdek "Big Bang Start-up Challenge 2018"de e-ticaret ödülünü kazanan girişime, başlangıç sermayesi olarak 50 bin TL finansal destek sağladı.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, yeni girişimlerin yeşermesi ve gelişmesi için çalışan Hepsiburada, Big Bang Start-up Challenge 2018’de bir e-ticaret girişimi olan Akıllı Magnet’e 50 bin TL değerinde ödül verdi.

Akıllı Magnet ekibi ödülünü, 29 Kasım’da Uniq Istanbul’da gerçekleştirilen Big Bang Start-up Challenge’da, Hepsiburada Uluslararası Ticaret ve Özel Projeler Grup Direktörü Yaman Alpata’dan teslim aldı.

E-ticaret müşterilerinin hayatına olumlu etki edecek ve onların alışveriş deneyimlerini daha ileri seviyeye taşıyacak çözümler için çalışan Hepsiburada, Akıllı Magnet girişimi de sektöre bu doğrultuda katkı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Uluslararası Ticaret ve Özel Projeler Grup Direktörü Yaman Alpata, şunları kaydetti:

“Hepsiburada olarak 2017 yılından bu yana İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi girişimcilik ekosistemi içerisinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Yaptığımız iş birliği sayesinde, e-ticarette müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak, onlara sunduğumuz hızlı, pratik ve güvenilir alışveriş deneyimini daha da geliştirecek yeni fikir ve hizmetlere destek sağlıyoruz. Ürettiğimiz ve desteklediğimiz teknoloji ve yenilikçi çözümlerle e-ticaret sektörünün gelişimine sürekli yatırım yapıyoruz. Türkiye’de dijital dönüşümün öncüsü olarak bu çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp, "Big Bang ile özel sektör kuruluşlarını hibe ve ödül vermeye, yatırım yapmaya davet ederek girişimcilik ekosistemini büyütmeye çalışıyoruz. Sayısı her yıl artan ana paydaşlarımıza tek tek teşekkür ediyorum. Bir de çağrı yapmak istiyorum; gelin bu iş birliğine katılın. Daha büyük bir aile olalım. Daha fazla girişimciyi başarıya ulaştırmak için hepinizin katılımına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 14:10
  1. Akıllı Magnet
  2. Big Bang Start-up Challenge 2018
  3. hepsiburada

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