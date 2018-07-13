Hepsi tek tek ölünce teslim oldu!
Türk askeri karşısında çaresiz kalan PKK'lılar, hayatta kalabilmek için teslim olmaya başladı.13 Temmuz 2018 Cuma 10:06
Türkiye, terörle mücadeleyi son yılların en yüksek seviyesine çıkardı.
Terör örgütlerine Suriye ve Irak'ta da büyük darbeler vuruldu.
Örgütün sözde yönetim kadrosundan birçok terörist, Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi.
PKK'YA DARBE ÜSTÜNE DARBE
Operasyonlara devam eden Türk askeri, Bitlis Sehi Ormanlarında bir grup teröristi sıkıştırdı.
Çıkan çatışmada çok sayıda PKK'lı öldürülürken, korkudan teslim olanlar da vardı.
TESLİM OLAN TERÖRİST
Yanındaki teröristlerin tek tek öldüğünü gören PKK'lı silahını bırakarak teslim olmayı tercih etti.
ÖRGÜTTE ÇÖZÜLME
Mehmetçik'in başarılı operasyonları örgütte bir çözülmeyi de beraberinde getiriyor.
Geçtiğimiz günlerde Şırnak'ta 5 PKK'lı terörist daha teslim olmuştu.
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