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"Hepsi bu seçimde çıkacak neticeye bakıyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:- "Kandil'in gözü bu seçimlerde, Pensilvanya'nın gözü bu seçimlerde. Hepsi bu seçimde çıkacak neticeye bakıyor. Sözüm ona en ufak bir zayıflama emaresinde hemen o köşede sinmiş olanlar yine o tuzakları ortaya çıkarmak için bekliyorlar ama biz onlara müsaade etmeyeceğiz"- "Sizler Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında her zaman dimdik durdunuz, yine inşallah dimdik duracaksınız. Ben bundan yüzde yüz eminim. Onun için ne Kandil'i sevindireceğiz ne Pensilvanya'yı sevindireceğiz"

25 Mart 2019 Pazartesi 20:33
"Hepsi bu seçimde çıkacak neticeye bakıyor"

TRABZON (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kandil'in gözü bu seçimlerde, Pensilvanya'nın gözü bu seçimlerde. Hepsi bu seçimde çıkacak neticeye bakıyor. Sözüm ona en ufak bir zayıflama emaresinde hemen o köşede sinmiş olanlar yine o tuzakları ortaya çıkarmak için bekliyorlar ama biz onlara müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Varank, Sürmene ilçesinde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, 17 yıldır Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin ötesine götürmenin derdi içinde olduklarını söyledi.

Türkiye'de yaşanan gelişmelere dikkati çeken Varank, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 17 yıldır ekonomimizi 3,5 kat büyüttük. Onun liderliğinde yerel yönetimlerde, merkezi hükümette halkımızın ihtiyaçlarını gidermek için, onların en iyi, en güzel şekilde yaşamaları için gecemizi gündüzümüze kattık ve katmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Varank, yerel yönetim seçimlerinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Başkan adaylarımız projelerini anlatıyorlar. Bizler de onlara 'Nasıl destek olabiliriz?', bunun mücadelesini veriyoruz, onlarla görüşmelerimizi yapıyoruz. Rahmi Başkanımızı sizler zaten çok iyi tanıyorsunuz. İlçemize güzel hizmetler yaptı. İnşallah önümüzdeki dönem de bu hizmetleri katlayarak devam ettirmek istiyor." diye konuştu.

- "Amacımız en doğru ekonomi politikalarını belirleyip yatırımları yapmak"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle, kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idarelerinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uhdesine geçtiğini belirten Varank, "Bizim amacımız zaten yerelde en güzel, en doğru ekonomi politikalarını belirleyip yatırımları yapmak. Biz bu zamana kadar gerek kalkınma ajansları gerek bölge kalkınma idareleri olarak Sürmene'mizde 5 milyon liraya yakın yatırım yaptık. Bunlara devam edeceğiz. Dolayısıyla Rahmi Başkanımızın bütün projelerinde ben inşallah onun yanında olacağım, onun projelerini kendi projem gibi takip edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu'nun Van Valiliği dönemindeki başarılı çalışmalarına da dikkati çekerek, "İnşallah Murat Başkanımızı biz transfer ettik, o şimdi Trabzon'umuzun bir evladı olarak Trabzon'umuza hizmet edecek." diye konuştu.

Türkiye'de 11 ili cazibe merkezleri destekleme programları kapsamında desteklediklerini anlatan Varank, "Bundan sonra inşallah Trabzon'umuz da o illerden bir tanesi oldu. İnşallah biz cazibe merkezleri destekleme programları kapsamında şehrimize daha güzel imkanları artırabileceğiz. Bunun da müjdesini vermiş olayım. Tabii Sürmene'mizde 9'uncu üssümüz kuruldu. Burası Türkiye için önemli bir ilçe. İnşallah Başkanımız, vizyonerliğiyle bu ilçemizi daha da ileriye taşıyacak." ifadelerini kullandı.

- "Son 6 senede yaşadıklarımıza sizler yakinen şahitsiniz"

"Bundan sadece 10 yıl önce AK Parti'nin kapatma davasıyla uğraşıyorduk." diyen Varank, şunları ifade etti:

"Maalesef bu ülkede bizim hizmet mücadelemize karşı olanlar her zaman var oldu, bizim de onlarla mücadelemiz her zaman devam ediyor. Son 6 senede yaşadıklarımıza sizler yakinen şahitsiniz. O kumpaslara, o tuzaklara sizler yakından şahitsiniz. MİT tırları hadisesinde, 17-25 Aralık kumpasında, 6-8 Ekim olaylarında ve en son 15 Temmuz darbe girişiminde bu ülkeyi ne hale getirmek istediklerine sizler şahitsiniz. "

Herkesin gözünün şu anda seçimlerde olduğuna dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"Kandil'in gözü bu seçimlerde, Pensilvanya'nın gözü bu seçimlerde. Hepsi bu seçimde çıkacak neticeye bakıyor. Sözüm ona en ufak bir zayıflama emaresinde hemen o köşede sinmiş olanlar yine o tuzakları ortaya çıkarmak için bekliyorlar ama biz onlara müsaade etmeyeceğiz. Sizler Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında her zaman dimdik durdunuz yine inşallah dimdik duracaksınız. Ben bundan yüzde yüz eminim. Onun için ne Kandil'i sevindireceğiz ne Pensilvanya'yı sevindireceğiz. "

Bakan Varank, vatandaşlardan destek isteyerek, "31 Mart'ta tüm Trabzon'dan Sayın Cumhurbaşkanımızın yüzünü ağartacak bir neticeyi tüm Türkiye'ye ilan etmeye var mısınız? Allah sizlerden razı olsun." diye konuştu.

Gazeteci-yazar Sadık Albayrak da vatandaşlara 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatarak, 15 Temmuz şehitleri gözünün önüne geldiğinde ağladığını ifade etti.

Yerel seçimlerin önemine dikkati çeken Albayrak, "Kapı kapı, ev evedolaşın ve bu davayı anlatın çünkü Allah inananlarla beraberdir." dedi.

Bakan Varank'a AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar ve Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu eşlik etti.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 20:33
  1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  2. Trabzon

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