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İşte Mehmetçik'in şefkati! terör yandaşlarının yalanı ellerinde patladı

8. gününü geride bırakan Barış Pınarı Harekatı başarılı bir şekilde devam ederken, yaralı olarak yakalanan YPG'li teröriste Mehmetçik tarafından uzatılan yardım eli kameraya yansıdı. Böylece terör yandaşlarının 'siviller katlediliyor' yalanı boşa çıktı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 12:33

Barış Pınarı Harekatı 8. gününde tüm hızıyla başarılı şekilde devam ederken, yaralı olarak yakalanan YPG'li teröriste Mehmetçik tarafından uzatılan yardım eli kameraya yansıdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'un (SMO), Fırat'ın doğusunda terörist YPG/PKK unsurlarını ortadan kaldırmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı, tüm hızıyla ve başarıyla devam ediyor.

Terör yandaşları boş durmuyor

Harekatın başladığı günden bu yana, gerek sosyal medyadan gerekse uluslararası yayın kuruluşlarından servis edilen sahte görüntülerle, manipülasyon ve kara propaganda yapılıyor.

"Türkler katliam yapıyor" dediler

TSK'yı ve SMO askerlerini, asılsız görüntülerle, sivilleri katletmekle itham eden bu terör yanlılarının tüm çabalarını boşa çıkarır nitelikte bir görüntü, vatandaşlar tarafından sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Görüntülerde TSK ve SMO askerleri, çatışmalarda yaralı olarak ele geçirillen YPG'li teröristi tedavi ediyor.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 12:33
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. YPG
  3. terörist
  4. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
  5. Suriye Milli Ordusu

YORUM YAZ

  • HAKTAN YANAHAKTAN YANA23 dk önce
    aynen onlara byardım etmek en büyük hainliktir askere silah sıkana ne yardım uzatacaksın sık kurşunu gitsin
  • kiowakiowa41 dk önce
    yahu ağzımızda kuş tutsak yaranamayız, öldürün gitsin haberde yapmayın...
  • davincidavinci45 dk önce
    işgali katliamı türkler yapmıyor.avrupa ve esat yapıyor.

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