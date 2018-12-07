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"Hepimizin üzerinde sarı yelek var"

Hollanda Başbakanı Mark Rutte:- "Aslında hepimizin üzerinde bir sarı yelek var. Çünkü hepimizin toplumdaki gelişmelerle ilgili belirli endişeleri var. Siyasetçiler bunu mümkün olduğu kadar cevaplamalıdır"- “Sarı yeleklilerin gösterisi, göç ve iklim değişikliği, göçmen akımı, orta gelirlilerin ekonomik durumları gibi konulardaki endişelerin açık bir ifadesidir. Bunlar herkesin duyduğu endişelerdir"

07 Aralık 2018 Cuma 22:04
"Hepimizin üzerinde sarı yelek var"

LAHEY (AA) - Hollanda Başbakanı Mark Rutte, "Aslında hepimizin üzerinde bir sarı yelek var. Çünkü hepimizin toplumdaki gelişmelerle ilgili belirli endişeleri var. Siyasetçiler bunu mümkün olduğu kadar cevaplamalıdır." dedi.

Başbakan Rutte, düzenlediği basın toplantısında, kendisini sarı yeleklilerin yerine koyabileceğini belirterek, “Sarı yeleklilerin gösterisi, göç ve iklim değişikliği, göçmen akını, orta gelirlilerin ekonomik durumları gibi konulardaki endişelerin açık bir ifadesidir. Bunlar herkesin duyduğu endişelerdir." dedi.

Rutte, "Aslında hepimizin üzerinde bir sarı yelek var. Çünkü hepimizin toplumdaki gelişmelerle ilgili belirli endişeleri var. Siyasetçiler bunu mümkün olduğu kadar cevaplamalıdır. Bunu da elimizden geldiği kadar yapıyoruz fakat bu her zaman olmuyor çünkü imkanlar ve bütçe sınırsız değil." ifadelerini kullandı.

Fransa'daki sarı yeleklileri iki grupa ayırmak gerektiğine işaret eden Rutte, "Bir yandan Fransız hükümetiyle içtenlikle endişelerini görüşmek isteyen bir grup, diğer yandan ise eylemi kötüye kullanarak şiddet uygulayan küçük bir grup var. Bu kabul edilemez." diye konuştu.

Toplumla diyalog içerisinde olunması gerektiğini dile getiren Rutte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da bunu yapmak istediğini kaydetti.

Rutte, Hollanda'daki sarı yeleklilerin gösterilerinin Fransa'daki kadar şiddetli olmasını beklemediğini ve ülkedeki hükümet karşıtı protesto eylemlerinin şu ana kadar sessiz kaldığını vurguladı.

Hollanda'da geçen hafta, çeşitli kentlerde "sarı yelekliler” hükümet karşıtı protestolar düzenlemişti.









"Avrupa ordusu düşüncesi Avrupa'nın kendini savunabileceği anlamına geliyor fakat Avrupa kendini şu anda ABD'nin yardımı olmadan savunamaz. Dünya genelinde ve Avrupa'daki son yıllardaki güvenlik durumuna bakılırsa Avrupa'nın kendini koruyabilmesi imkansız. Ayrıca Avrupa'da dengelerin korunması ABD için de önemli." dedi.

Rutte, Avrupa ordusunun güvenlik stratejilerine uymadığını ifade ederek, ülkenin ulusal egemenliğinin başkasına teslim edilemeyeceğini dile getirdi.

Avrupa ordusunun akıllıca bir düşünce olmadığını dile getiren Rutte, "Böyle bir teklif gelirse, buna karşı direnip bu fikrin yanlış olduğunu savunacağım. Avrupa ordusu düşüncesinin geliştirilmemesi için şimdiden uyarıda bulunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Rutte, Hollanda'nın güvenlik politikası açısından NATO'nun önemli olduğuna dikkati çekerek, "Güvenlik konusunda daha çok iş birliği önemli fakat gerçekçi olmak lazım. Brexit gerçekleştikten sonra NATO'nun kapasitesinin yüzde 80'inin Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden oluşacağı bilincinde olmamız lazım. NATO ve ABD, AB'nin güvenliği ve barış için kaçınılmaz ortaklarıdır." diye konuştu.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 22:04
  1. Hollanda
  2. Hollanda Başbakanı Mark Rutte
  3. sarı yelekliler

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