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Korona Virüs

Hepimizin kullandığı maskelere dair çok kritik uyarı

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, sağlıksız ortamlarda satılan maskelere dair uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 10:58:00 - 2020-07-19 11:02:25
Hepimizin kullandığı maskelere dair çok kritik uyarı

Koronavirüs salgının ortaya çıkmasının ardından maske kullanımı hayatın bir parçası oldu. Maskenin nasıl kullanılacağı gibi nerede ve nasıl satılması gerektiği tartışmaları da sürüyor. Diyarbakır'da ise son günlerde artan koronavirüs vakalarının nedenleri arasında, yeterli maske kullanılmayışı gösteriliyor. Diyarbakır'da yetersiz maske kullanımının yanı sıra açık alanda maske satışları da ciddi risk oluşturuyor. Kentteki birçok minibüs durağı, trafik ışığında bekleyen çocuklar, denetimsiz bakallar gibi alanlarda satılan maskeye ilişin Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen'den uyarı geldi. Çelen, bu tür ortamlarda satılan maskelerin koronavirüsün yanı sıra birçok hastalıkta bulaş riski oluşturduğunu söyledi.

Çelen, pandemi kurulları olarak insanların maskeyi nasıl takması konusunda sürekli bilgilendirmede bulunduklarını ifade etti. Başka elin temas ettiği maskelerin kullanımının tehlikeli olduğunu belirten, Çelen, şunları söyledi:

"Birçok yerde maskeyi kişi alıyor ve 1 liradan satıyor. Bu maskeler elden ele de dolaştırıyor. Doğru olan maskelerin aslında tekli paketler içerisinde olmasıdır. Ancak birçok yerde şeffaf poşetler içerisinde tek maske olarak satılıyor. Maskenin tek tek satılması elden ele dolaşması, koronavirüs dışında diğer enfeksiyon hastalıkları açısından da risk teşkil ediyor. Şu an maskeler açıkta büfede satılıyor. Bu istemediğimiz bir hadise. Ama bizim için asıl olan uygun maskenin doğru kullanılması. Maskeyi elden ele dolaştırırsak, elimizdeki birçok mikro organizma maske üzerine temas eder. Bu da sonuçta ağız ve buruna taktığımız için oradan mikropların alınmasına vesile olur. Bunu çok önemsiyoruz."

Denetimsiz yerden maske aldığını anlatan kent sakinlerinden Muhammed Bilalkutlu, bu durumun risk oluşturduktan sonra, artık maske alımında dikkat edeceğini söyledi.

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Yorumlar

Abbas

Sürecinde Başında Yasaklanması lazım değilmiydi? Olsa bile maalesef denetim az bizim Ülkede her alanda.
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İstifa etme

İstifa etme zaten. İstifa etmek için onur ve şeref lazım. Onur ve şeref bizde yok. Çünkü onur Fransızca şeref Arapça bir kelime
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