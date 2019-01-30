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"Hepimiz Meryemiz" kampanyası Lübnan'da başladı

En-Necat Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Hitam Şahade:"Kampanyamızla dünya kamuoyunun dikkatini Kudüslü kadınların yaşadığı çileye çekmenin yanı sıra onlara destek çıkmak ve maruz kaldıkları zulmü sona erdirmeye katkı sunmak istiyoruz"

30 Ocak 2019 Çarşamba 17:01
"Hepimiz Meryemiz" kampanyası Lübnan'da başladı

BEYRUT (AA) - Kudüslü kadınların sesini dünyaya duyurmak amacıyla düzenlenen "Hepimiz Meryemiz" kampanyası Lübnan'a uzandı.

Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği'nin (UKEAD) öncülüğünde Kudüslü kadınların maruz kaldığı zulmü dünyaya duyurmak amacıyla ilk olarak Türkiye'de hayata geçirilen "Hepimiz Meryemiz" kampanyası Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta da düzenlenen basın toplantısıyla etkinliklerine başladı.

Lübnan'da faaliyet gösteren En-Necat Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Hitam Şahade, İsrail'in Filistin halkı ve Kudüs kentine yönelik ihlallerinin ABD'nin büyükelçiliğini buraya taşıma kararından sonra daha da yoğunlaştığını belirtti.

Türkiye'den başlayan ve diğer birçok ülkede devam eden "Hepimiz Meryemiz" kampanyasının bu bağlamda dünyadaki tüm özgür ve insani değerlere sahip kimselerin sesi olarak gerçekleştirildiğini vurgulayan Şahade, "Kampanyamızla dünya kamuoyunun dikkatini Kudüslü kadınların yaşadığı çileye çekmenin yanı sıra onlara destek çıkmak ve maruz kaldıkları zulmü sona erdirmeye katkı sunmak istiyoruz." dedi.

Kampanya kapsamında çeşitli insan hakları ve sanatsal etkinliklerin organize edileceğini söyleyen Şahade, ayrıca uluslararası topluma da Filistin halkının ve özellikle Kudüslü kadınların yanında yer alması çağrısında bulundu.

Kadın ve çocuk haklarının örf, uluslararası hukuk ve semavi dinlerce koruma altına alındığına dikkati çeken Şahade, bu nedenle insan hakları kuruluşları ve uluslararası hukukçulardan, Filistinli kadınlara yönelik ihlallerinden ötürü İsrail'e karşı suç duyurusunda bulunmalarını istedi.

Şahade, Lübnan ve diğer Arap ülkelerindeki kadın kuruluşlarını da çeşitli ortak etkinlikler düzenleyerek işgalci İsrail'in zulmüne maruz kalan Filistin ve Kudüslü kadınlara destek vermeye davet etti.

- İsrail'in Filistinli kadın ve çocuklara yönelik ihlalleri sürüyor

El-Cemaa el-İslamiyye Siyasi Büro Üyesi Ranya Kavzi de Kudüslü kadınlara destek için başlattıkları kampanyalarını "Hepimiz Meryemiz" adı altında gerçekleştirdiklerine işaret ederek, Hazreti Meryem'in Kudüs'ü çok seven bir kadın olduğunu vurguladı.

İşgalci İsrail'in Filistinli kadın ve çocuklara yönelik ihlallerinin devam ettiğini hatırlatan Kavzi, Kudüs'te 2015 yılında 212 kadın ve 9 bin 14 çocuk, 2016 yılında 92 kadın ve 745 çocuk, 2017 yılında 88 kadın ve 720 çocuk, 2018 yılında ise 53 kadın ve 363 çocuğun İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığını aktardı.

Kavzi, bugün basın toplantısıyla başlayan "Hepimiz Meryemiz" kampanyası kapsamında başkent Beyrut ve Trablusşam'da mart ayına kadar çeşitli etkinlikler gerçekleştirileceğinin altını çizdi.

Kudüslü kadınların da dünya genelindeki bütün kadınlar gibi özgür ve barış içinde yaşamayı hakkettiğini dile getiren Kavzi, vicdan sahibi her insanın da Kudüs'deki zulmün sona ermesi için çalışması gerektiğini kaydetti.

"Hepimiz Meryemiz" kampanyası Türkiye ve Lübnan'ın yanı sıra Katar, Kuveyt, Umman Sultanlığı, Ürdün, Tunus, Fas, Malezya ve Kanada gibi ülkelerde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne kadar devam edecek.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 17:01
  1. Hepimiz Meryemiz
  2. Kudüslü Kadınlar
  3. Lübnan

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