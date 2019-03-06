BATMAN (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Edirne'dekinin Van'dakine, Van'dakinin Edirne'dekine üstünlüğü yoktur. Hepimiz bir tarağın dişleri gibi eşitiz, hepimiz birinci sınıf vatandaşız. Batman da birinci sınıf, İzmir de birinci sınıftır." dedi.



Türkiye Petrolleri Kristal Park Tesislerinde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Gül, yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirmenin ardından yapılan belediyecilik hizmetlerinden bir memnuniyet gördüğünü söyledi.

Batman'ın gelişmeye en müsait illerden biri olduğunu belirten Gül, şöyle devam etti:

"Huzur ve bu istikrarını korursak inanıyorum alıp başını gidecek. 31 Mart bunun için çok güzel bir fırsat. Biz her zaman milli iradenin, milletin dediği yol neyse orayı şiar edinmiş bir siyasi hareketiz. Millet neredeyse biz oradayız. Millet dediğimiz, Batman'ın en ücra köşesindeki Ayşe teyze, en merkezindeki Ahmet amca, iş adamı da işçisi de işsizi de genci de yaşlısı da Edirne'deki kardeşimiz de bizim için aynı millettir. Biz milleti aynı sevinç, üzüntüyle beraber paylaşan bir etnik kavram, bir bölge olarak görmüyoruz."

Türkiye'de yaşayan herkesin birinci sınıf vatandaş olduğunu vurgulayan Gül, şöyle konuştu:

"Millet dediğimiz bu coğrafyada 780 bin kilometrekarelik toprak vatanı parçasında ister köyünde, ister şehrinde, ister Edirne'de, ister Batman'da, ister İzmir'de, ister Van'da bu ülkede bugün doğduysa birinci sınıf vatandaştır. Edirne'dekinin Van'dakine, Van'dakinin Edirne'dekine üstünlüğü yoktur. Hepimiz bir tarağın dişleri gibi eşitiz, hepimiz birinci sınıf vatandaşız. Batman da birinci sınıf, İzmir de birinci sınıftır."

- "Devlet bunun için vardır"

"Hiçbir bölge, hiçbir etnik aidiyet, hiçbir ekonomik güç bir başkasının önüne geçemez. Hepimiz aynı milletin parçalarıyız." diyen Bakan Gül, şöyle devam etti:



"Hepimiz bir anadan bir babadan dünyaya gelmişiz ve bu ülkede bizi bir araya getiren ruh işte bu ruhtur. Hiçbir kimsenin, hiçbir sınıfın egemen olmadığı, herkesin birinci sınıf vatandaş olduğu bir Türkiye'de özgürce yaşamak bizim siyasetimizin temelidir. Devlet bunun için vardır. Devletin var olma sebebi insanları güçten korumaktır."









