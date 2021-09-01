Hepimiz ABD denilen Mel’un’un oyununa geldik

Afganistan’da sonuç ak pak mı?

1979 Sovyet işgalinde Afganistan, dünyanın iki askeri ve siyasi kutbundan birine karşı o aşılmaz dağlarda, inilmez vadilerde savaştı. Yani Sovyetler Birliğine karşı.

ABD’nin desteği vardı ama ABD silah, istihbarat, lojistik bilgi ve destek veriyordu. Kendi askeri savaşa katılmamıştı.

Afgan halkının, o yerlerde sürünen ekonomisi yanında ABD’nin, Çin’in ve hiç kimsenin sağlamadığı, görünmeyen bir gücü vardı: Allahu Ekber! İman ve cihad...

Evet.. Kabul edelim ki; onlara dünya siyasetinde mücahit ismini takan alçak ABD idi. Hepimiz ABD’nin oyununa geldik. Gerçekte mücahid oldukları halde Afganlılara kendi akletmemizle değil ABD’nin yakıştırdığı bir isimle hitap ettik.

Gerçekten mücahit olan o insanlara mücahit demeyi bize ABD telkin etti.

Meğer şeytanın ileride başka hesabı varmış. ABD denilen mel’un, Afganistanı kendisi işgal ettiğinde dünkü mücahit bir anda terörist oldu. Fakat iki işgal arasında bir hayli piar çalışması yapıldı. Mesela; namaz kılan Afganlı mücahit ve önünde duvara dayalı Kalaşnikof!

Dünya üzerindeki Müslüman tasavvuru bu resim oldu, bu resim üzerinden okutuldu. Müslüman= Terörist...

Müslümanın elinde kitap olmaz bilgisayar olmaz, gazete olmaz; ya; silah olur...

Afganistan, öyle veya böyle; Allahu Ekber nidalarını Sovyetlerin tunçtan suratlarına çarpa çarpa Sovyetler yenildi. Ülkeden def edildi. Sovyetler Birliği bu ekonomik yükü kaldıramadığı için dağıldı. Lakin! Lakin ardından Afganistan da tarumar oldu. Allahu Ekber ile birleşen kabileler, kavmiyetçiliğin çamurunda patinaja başladılar. Dünkü mücahit Hikmetyar, Rabbani, Dostum bugün küstüm çiçeği haline geldiler. İşte mel’un ABD bu kavmiyetcilik yarıklarından içeriye sızarak, fırsatı ganimet bilip bu sefer kendisi Afganistanı işgal etti.

Yani... Efgan; çığlıklar, figanlar ülkesi yine şehitlerin, gazilerin, yetimlerin, dulların, gariplerin yurdu oldu.

Bu sefer Taliban

Bu sefer ABD’nin El Kaide, Üsame bin Ladin, 11 Eylül ve ikiz kuleler senaryoları ile dünya aklını manipüle etmesine karşılık bir talebe hareketi ortaya çıktı! Sanıyorum; bir kabilenin değil, içinde her kabileden öğrencilerin bulunduğu bir hareket...

Yani, Afganistan için belki de en iyi olabilecek bir formül... Sovyetleri yıkan, dağıtan Allahu Ekber, bu sefer ABD’nin makinalarına, şeytani suratına çarpmaya başladı. Ve... Ve ABD de çekildi!

Hem de, işbirlikçi hainleriyle uçağın tekerlerine yapışıp kaçmayı göze alacak şekilde... Çok ilginç; ABD yenildi. Olmaz sanılan oldu. Demek ki; ne kadar güçlü silahınız olursa olsun; zafer daima ölümü göze alabilen iman sahibi topluluklarındır.

Zafer, tankın topun, uydunun, lazerin değil Allahu Ekberindir.

Zafer Bedir’deki bin, Uhud’daki üç bin, Mute’deki yüz bin, Malazgirt’teki iki yüz elli bin kişilik düşmanın değil; Bedir’deki üç yüz, Uhud’daki bin, Mute’deki üç bin, Malazgirt’teki elli bin kişilik imanlı sînenindir.

Dünyayı Çanakkale’ye toplayan yığınların değil, dilinden Allah virdini düşürmeyen Osmanlı asakiri Mansûre-i Muhammediyye’sinindir.

Bundan sonra ne olur?

Bundan sonra:

1-İnsaallah ABD de yıkılmaya başlar.

2- Taliban iyi bir başlangıç yaparak, Hz. Peygamberin Mekke’yi fethinde yaptığı gibi bir af çıkardı. Dersine gayet iyi çalışmış gibi açıklamalar yaptı; bundan sonra daha iyi olur.

3- Tüm dünya dersini aldı ki; Afganistan’la baş etmek mümkün değil. Ya olduğu gibi kabul edeceksiniz ya da uzak duracaksınız.

4-İçerideki kabileler de anlamış olmalı ki; kabile mantığı ile savaşmanın veya başka bir İslami ambalajlı söylemle halkı kışkırtıp buradan zafer veya iktidar devşirmenin ihtimali yoktur.

5-Afgan halkı şunu iyice, bir kez daha anlamış olmalıdır ki; ekmek bulamayınca çamur yenir, içtimai dayanışmanın gücüyle dertler paylaşılır lakin açlıktan ölünmezmiş. Hasta olunur, çocuk ölümleri olur, dert ve ızdırap içe gömülür sonunda izzet, iffet, şeref ve haysiyet, istiklâl ve istikbale ulaşılırmış. Afganistan’ın süratle İHL tipi müfredatlarla bezenmesi ve ciddi bir eğitim seferberliğine girmesi gerekiyor.

Türkiye, Pakistan başta olmak üzere sıkı bir ekonomik, sınai ve siyasi işbirliğine girmesi gerekiyor. Düşmanını dostunu iyi tanıdığı için, artık, kiminle beraber olması gerektiğini de iyi biliyor olmalı. Diğer tüm Müslümanların da buradan alacağı çok dersler var. Sadece silah sanayiinin güçlü olması değil iman sanayiinin de güçlü olması hem ülke savunması için hem de taarruz için gereklidir.

İkinci soru ve cevabı

ABD gerçekten yenildi mi?

Yetmiş bine yakın NATO askeri, üç yüz elli bine yakın da ABD’nin eğittiği asker...

ABD’nin seksen beş milyar dolarlık Afgan ordusuna verdiği modern silahlar...

Odalar dolusu dolarlar...

Ve ABD, askerini bile Kabil’den çıkarmaktan aciz... Yardakçıları ve iş birlikçileri Afganistan’dan kaçamıyor!

Öyle mi? Yirmi yıl savaşıp ülkenin üçte ikisinde hakimiyet kuracaksınız lakin sonunda papucunuzu bile alamadan kaçacaksınız?! Böyle bir ABD’den kim çekinir? ABD’nin dayatmalarını, politikalarını kim dinler? Burada büyük bir soru işareti var: Yeniden kabile savaşları ile Afganistanı daha güçsüz düşürmek... Eli silah tutan gençlerini üç tercihten birine zorlamak; ya kaçacaksınız, ya savaşacaksınız ya da cephede ölü/ yaralı devre dışı kalacaksınız!... Eğitim, sanayi, ekonomi... Bunlar yıllarca yine yerlerde sürünecek...

Halk son derece dindar gösterilip kabileciliğe yenilmiş olacak!

Bu dindar halk aynı zamanda hoşgörüsüzlüğün, medeniyetsizliğin, vahsiliğin timsali olarak gösterilecek.

Yemek yiyen Afganlılar videosu mesela... Elleriyle onun önünden bunun önünden...

İnsanın midesini kaldıracak çok sayıda video veya kaset dünyaya peyderpey servis edilecek! İşte Afganistan, işte en dindar Müslüman... İşte temizliğiniz, görgünüz, kadın haklarınız, çevre ve şehircilik anlayışınız... Tüm sermayeniz elinizdeki silah...

ABD bunu amaçlamış olabilir...

Üçüncü soru ve cevabı

ABD Dünyanın jandarması olma sevdasından vaz mı geçti?

Hayır. Çin ve Rusya’nın arasına mankurtlaştırılmış bir Afgan, savaşmaktan çekinmeyen, ABD ile kapı ardında anlaşmış bir Afgan devleti bırakmak...

İpek yolunu kontrol ettirmek...

Bu danışıklı dövüşle yer altı zenginliklerini elde etmek... Bir başka kukla IŞİD’i de devreye sokarak bombalama, katliam, kargaşa çıkarmak... Hasılı; “Afganistan dağları

Mücahittir adları” diye söylediğimiz marşımızın coşkulu tınısı dışında zevk gözükmüyor Afganistan’da... İnşaallah yanılan biz oluruz da birinci soru ve cevap gerçekleşir! Allah Müslümanlara şuur versin.