Hepatit ilaçları koronavirüse karşı etkili mi? Bilim insanları açıkladı

Oxford Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, önemli bir çalışmaya imza atarak hepatit C tedavisinde yaygın olarak kullanılan 2 ilacın yeni tip koronavirüse karşı etkili olabildiğini ortaya çıkardı.

Çalışma kapsamında, hepatit C tedavisinde yaygın olarak kullanılan Sofosbuvir ve Daklatasvirin isimli ilaçlar incelendi. Gruplara ayrılan 66 hasta üzerinde denenen bu ilaçlar, bazı hastaları yüzde 88 oranında iyleştirirken, bazı hastaları yüzde 66 oranında iyleştirdi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan araştırmanın başyazarı Shahin Merat, söz konusu ilaçların ilk denemelerde başarılı sonuçlar verdiğini ancak etkisinin henüz kesin olarak kanıtlanmadığını söyledi. Söz konusu ilaçların koronavirüs tedavisinde etkili olduklarının kanıtlanması için bu ilaçlar üzerinde daha çok araştırmaya ve incelemeye ihtiyaç duyulduğunu aktaran Merat, "İran, Brezilya, Mısır ve Güney Afrika'da 2000'den fazla COVID-19 hastasında Sofosbuvir ve Daklatasvir'i test etmek için 5 randomize klinik deneyden oluşan bir ağ oluşturuldu. Ekim ayına kadar, bu tedavinin dünya çapında kullanımı için onaylanıp onaylanamayacağını öğrenmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Çalışma sonuçları, Journal of Antimicrobial Chemotherapy dergisinde yayınlandı.