Hepatit B ve Hepatit C birçok hastalığa neden olabilir

SAMSUN (İHA) – Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, Hepatit B ve Hepatit C’nin kronikleşerek siroz, karaciğer yetmezliği ve karaciğer kanserine neden olabildiğini söyledi.

Liv Hospital Samsun, “Dünya Hepatit Günü” dolayısıyla hepatitle savaş standı açarak misafirlere bilgilendirme broşürü dağıttı. Burada hastalık hakkında bilgilendirmelerde bulunan Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, kronik Hepatit B ve Hepatit C’nin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirterek, “A ve E hepatitleri esas olarak yiyecek-içeceklerle, B, C, D hepatitleri ise kan yolu ile kanla ve vücut sıvıları ile bulaşmış materyalle veya yakın temasla geçebilir. Hepatit B özellikle cinsel temas ve doğum sırasında anneden bebeğe bulaşabilmektedir. Hepatit B ve Hepatit C kronikleşerek, siroz, karaciğer yetmezliği ve karaciğer kanserine neden olabilir” dedi.