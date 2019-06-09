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"Hep birlikte ve tek yürek olarak İzlanda'yı da yeneceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:- "Konya'nın muhteşem seyircisine teşekkür ediyorum. İnşallah sırada İzlanda var. Hep birlikte ve tek yürek olarak İzlanda'yı da yeneceğiz. Sporda başarılarla çok daha güzel günlere birlikte yürüyeceğiz"- "Fransa'nın bir milyar avroyu aşkın bütçesi ve gücü var ama sırtınızda ay-yıldız, göğsünüzde inanç olduktan sonra demek ki yapabiliyoruz. İnşallah her branşta başarılar elde etmeye devam edeceğiz"- TFF Başkanı Nihat Özdemir:- "Şu anda 9 puanla grupta lideriz. Önemli bir İzlanda deplasmanında maçımız var. İnşallah orada da aynı bilinçle oynarsak galibiyetle döneriz. Zaten Türk milletinin hakkı bu gruptan çıkmak, inşallah da çıkacağız"

09 Haziran 2019 Pazar 00:37
"Hep birlikte ve tek yürek olarak İzlanda'yı da yeneceğiz"

KONYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Fransa galibiyetine ilişkin, "Konya'nın muhteşem seyircisine teşekkür ediyorum. İnşallah sırada İzlanda var. Hep birlikte ve tek yürek olarak İzlanda'yı da yeneceğiz. Sporda başarılarla çok daha güzel günlere birlikte yürüyeceğiz." dedi.

Kasapoğlu, Ay-yıldızlıların Fransa'yı 2-0 mağlup ettiği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Fransa karşısında büyük bir zafer kazandığını söyledi.

Oyuncuları, teknik heyeti ve tek yürek olan Türk halkını tebrik eden Kasapoğlu, "Tebrik ve teşekkür ediyorum. Konya'nın muhteşem seyircisine teşekkür ediyorum. İnşallah sırada İzlanda var. Hep birlikte ve tek yürek olarak İzlanda'yı da yeneceğiz. Sporda başarılarla çok daha güzel günlere birlikte yürüyeceğiz." diye konuştu.

Kasapoğlu, bir gazetecinin, Türkiye'nin tarihinde ilk kez Fransa'ya karşı üstünlük sağladığını hatırlatması üzerine, "Fransa'nın bir milyar avroyu aşkın bütçesi ve gücü var ama sırtınızda ay-yıldız, göğsünüzde inanç olduktan sonra demek ki yapabiliyoruz. İnşallah her branşta başarılar elde etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Soyunma odasında futbolacıları tebrik ettiğini dile getiren Kasapoğlu, "Hepsi ile kucaklaştık, tebrikleştik. Onlar da İzlanda maçı için gayet inançlı ve motiveliler. Başarı diliyoruz, inşallah İzlanda maçını aynı heyecan ve coşkuyla millet olarak destekleyeceğiz, başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini telefonla aradığını ve tebrik ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyuncuları ve teknik direktör Şenol Güneş'i kutladığını aktaran Özdemir, şöyle konuştu:

"Kendisi maçı başından sonuna kadar izlemiş, canı yürekten teşekkür ediyoruz. Çok önemli ve grubumuzdaki en önemli maç. Şu anda 9 puanla grupta lideriz. Önemli bir İzlanda deplasmanında maçımız var. İnşallah orada da aynı bilinçle oynarsak galibiyetle döneriz. Zaten Türk milletinin hakkı bu gruptan çıkmak, inşallah da çıkacağız. Sayın Bakanım da az önce söyledi, Konya seyircisine canı yürekten teşekkür ediyorum. Oyuncularımız ve teknik direktörümüzle iyi birliktelik oldu.

Cesaretle yürüyeceğiz inşallah, sonu da iyi olacak."

Konya'da oynanan maçlarda ay-yıldızlıların yüzünün güldüğünü ifade eden Özdemir, "İnşallah önümüzdeki dönem bakacağız. Burası bize hep uğurlu geldi. İnşallah bundan sonraki maçlarda gerekeni yapmaya çalışacağız." dedi.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 00:37
  1. A Milli Futbol Takım
  2. Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  3. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir

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