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Avrupa Henüz etkisi bilinmeyen yeni bir koronavirüs varyantı ortaya çıktı: Fransa’daki bir okulda 24 kişiye bulaştı!
Avrupa

Henüz etkisi bilinmeyen yeni bir koronavirüs varyantı ortaya çıktı: Fransa’daki bir okulda 24 kişiye bulaştı!

Fransa’da henüz benzeri ve etkisi görülmemiş B.1.640 adı verilen yeni koronavirüs varyantı tespit edildiği açıklandı. Ülkenin Bretonya bölgesindeki bir okulda 24 kişiye virüs bulaştıktan sonra mutasyona uğradığı anlaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 10:23:00 - 2021-11-14 10:54:13
Henüz etkisi bilinmeyen yeni bir koronavirüs varyantı ortaya çıktı: Fransa’daki bir okulda 24 kişiye bulaştı!

Fransız gazetesi Le Telegramme, ülkenin Bretonya bölgesindeki bir okulda geçen ay yeni bir varyant tespit edildiğini duyurdu. 24 kişiye bulaşan varyanta B.1.X ya da B.1.640 adı verilirken daha önceki virüslerde olmayan mutasyonların tespit edildiği de açıklandı.

Bilim insanlarının şu an B.1.640 olarak adlandırdığı varyanttaki başak proteininde daha önce bilinmeyen değişiklikler gözlendiği belirtildi. Okulda vakaların tespit edilmesiyle birlikte okulun yarısının kapandığını aktaran Fransız basını, bu mutasyonun kontrol altında tutulduğunu fakat dikkatle takip edildiğini yazdı.

Etkisi henüz bilinmiyor

Aynı varyantın Birleşik Krallık, İsviçre, İskoçya ve İtalya’da da tespit edildiği belirtildi. Bilim insanı Profesör Cyrille Cohen, "Diğer varyantların aksine bu virüsteki başak proteini yani virüsün insan hücrelerine tutunmasını sağlayan uzantıda bazı eksiklikler var. Fakat bunun virüsü daha mı bulaşıcı yoksa daha az mı bulaşıcı yapacağına dair bir bilgi henüz yok" dedi.

Bu varyantın Afrika’dan geldiğine inanan bilim insanları, "Eğer aşıyı bütün dünyaya yaymazsak, virüs çoğalacak ve yeni varyantlarla karşımıza çıkacak" dedi.

 

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Yorumlar

şlk

pen waryant a varyant demem Türk varyantı çıkmayınca. aşıyada aşı demem Türkowak aşı olmayınca
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Rıza

Aşıperest leeeeer koşun lann 8.doz aşıya ama çok attım 5 dozdan sonrasını göremeyeceğinize göre. Varyant çıktı tir tir tir zıkkımın peki ülkesinden gelen bir yolcu getirdi vah vah vah salya sümük korkmalar
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