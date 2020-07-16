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Korona Virüs

Henüz doğmamış bir bebekte koronavirüs tespit edildi

Fransa'da, henüz doğmamış bir bebeğin anne karnında koronavirüs kaptığı tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 03:10:00 -
Henüz doğmamış bir bebekte koronavirüs tespit edildi

Yeni tip koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülkeler arasında yer alan Fransa'da, henüz doğmamış bir bebeğin anne karnında koronavirüs kaptığı tespit edildi.

24 Mart'ta ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran ve sezeryan doğum yapan kadının koronavirüs testi pozitif çıktı. Doktorlar, doğum acil bakım ünitesine alınan bebeğin koronavirüs testinin de pozitif çıktığını bildirdi. Ancak bebek kısa bir süre içerisinde hastalığı atlattı ve 18 gün sonra taburcu edildi.

Bebeğin doğduktan sonra virüsü kapmış olma ihtimalinin çok düşük olduğunu belirten doktorlar, koronavirüsle doğan benzer bebek vakalarının olduğunu ancak rahim içerisinde koronavirüse yakalanıp yakalanmadıkları hakkında henüz net bir şey söyleyemediklerini belirtti.

Konuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan araştırmacı Daniele De Luca ise, bu tür vakaların çok nadir olduğunu, çoğu vakada virüsün bebeğe ciddi bir zarar vermeyeceğini söyledi.

Söz konusu vaka, Nature Communications dergisinde yer alan "SARS-CoV-2 enfeksiyonunun transplasental geçişi" makalesinde yayınlandı.

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