Gizem hemşireyi öldürenler serbest kaldı

Gizem Altunoğlu, 20 yaşındaydı. Bir ay önce hemşire olmuştu. Özel bir sağlık kuruluşunda işe başlamıştı. 5 Ekim sabah saat 08.00 sıralarında işe gitmek için bindiği minibüsten Maltepe’de indi. O sırada savrularak gelen bir araç çarptı. Ağır yaralandı. Yardımına meslektaşları koştu ancak hayata döndürülemedi.





Saçımı çektiği içimn kontrolü kaybettim

Aracı kullanan Merve Kostereli ve arkadaşı Tunç Öcal gözaltına alındı. Polisin yaptığı araştırmada, iddiaya göre, Merve Kostereli ve Tunç Öcal, sabaha kadar eğlendi. Eğlence çıkışı araçlarının yakıtı bitince yolda kaldılar. Yakıt alıp yola devam ettiler. Bu anları da kameraya çektiler. Yakıt aldıktan 15 dakika sonra Gizem Altunoğlu’na çarptılar. Merve Kostereli’nin 0.90 promil alkollü, geçmişte TV’lerdeki ses yarışmalarına katılan şarkıcı Tunç Öcal’ın da 0.79 promil alkollü olduğu belirlendi. Merve Kostereli, polis ifadesinde aracı kullanırken tartıştığı arkadaşı Tunç Öcal’ın saçını çektiğini bu yüzden aracın kontrolünü kaybettiğini ve kazanın yaşandığını öne sürdü. Tunç Öcal da Merve Kostereli’nin saçını çekmediğini iddia etti.





Serbest bırakılınca aile isyan etti

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan Merve Kostereli adli kontrolle serbest kalırken, Tunç Öcal tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gizem Altunoğlu’nun ailesi, 0.90 promil alkollü sürücü Merve Kostereli’nin serbest kalmasına isyan ederek, olayın bir kaza değil cinayet olduğunu belirterek adalet beklediklerini söylediler.

(Hürriyet)