0553 313 94 23

Henüz 18 yaşında! Liseyi bitirir bitirmez muhtar adayı oldu

Çorum'daa geçen sene liseyi bitiren Hilal Demiral Kale Mahalle Muhtarlığına adaylığı açıkladı.

11 Aralık 2018 Salı 14:17
Henüz 18 yaşında! Liseyi bitirir bitirmez muhtar adayı oldu

Geçen yıl liseden mezun olan ve bu yıl da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na hazırlanan Hilal Demiral, 31 Mart’taki yerel seçimler için Kale Mahalle Muhtarlığına aday olduğunu açıkladı. İl Seçim Kurulu’na giderek başvurusunu yapan Demiral, seçim çalışmalarına da başladı. Ev ve iş yerlerini ziyaret eden Hilal Demiral, mahalle sakinlerine projelerini anlattı.

Hedefi vekil olmaktı

Üç ay önce 18 yaşına girdiğini söyleyen Hilal Demiral, "Amacım önce milletvekili olmaktı. Sonra karar alıp ilk adımımı muhtarlıkla atmak istedim. Mahallemiz adına bazı projelerim var. Özellikle yol konusunda, aydınlatma konusunda çok hassasım.  Mahallemin sokakları pırıl pırıl olmalı, sokak lambaları mahallemin her yerini aydınlatmalı, kapısı kilitli değil, kapısı mahalle sakinlerine sonuna kadar açık ve arandığı zaman bulunan bir muhtarlığımız olmalı. İnşallah seçilirsem kapı kapı dolayıp, sorunları yerinde tespit edip çözümü bulmak için çaba harcayacağım. Tertemiz, pırıl pırıl bir mahalle vadediyorum. Genç ve yaşlıların oylarını bekliyorum. Bana oy veren vermeyen herkesin muhtarı olup onları kucaklayacağım. Bana verilecek destekle gençlerin önünün açılacağına inanıyorum" dedi.

Hacer Demiral ise kardeşi Hilal Demiral’in her zaman yanında olacağını ve aile olarak kendisine tam destek olduklarını söyledi.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 14:17
  1. muhtar
  2. 18
  3. genç aday
  4. Hilal Demiral
  5. Yükseköğretim Kurumları Sınavı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Gümüşhane ilçe belediye başkan adayları kim 2019?
    1. AK Parti Gümüşhane ilçe belediye..
    2. Beşiktaş'ta Malmö maçı hazırlıkları
    3. Rusya'dan ABD'ye flaş çağrı! 'Hazırız'
    4. GollerCepte'nin en popüler golünü..
    5. Denizlispor'un zirve hedefi
    6. Hatay'daki "özel güvenlik bölgesi"..
    7. Avrupa Konseyinden Yunanistan'a AİHM..
    8. Avuç içimiz tabanımız sağlık..
    9. Sarı Yelekliler ikna olmadı! Yine..
    10. DAEŞ'ten temizlenen Musul'un yeniden..
    11. "Şirketler anlaşmasız Brexit'e..
    12. "Mevlana'ya göre insanın en önemli..
    13. Tekirdağ'da aranan şahıs yakalandı
    14. CHP'nin otobüs sistemi rotayı şaşırdı!
    15. Ümraniye'den İstanbul Havalimanına..
    16. Gala Modern 2018'in ana sponsoru Ege..
    17. İngiltere'de işsizlik oranı değişmedi
    18. Yahudi yerleşimcilerden Abbas’ı..
    19. 5. Reform Eylem Grubu Toplantısı
    20. Islak mendil, renkli peçete ve kağıt..
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
    Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!

    Günün Karikatürü

    10 Aralık 2018
    Katar tüm dünyayı şaşırttı
    Katar tüm dünyayı şaşırttı
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var