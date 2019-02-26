Hentbol: Türkiye Kupası - Kadınlar ve erkeklerde çeyrek final ilk maçları yarın yapılacak

ANKARA (AA) - Hentbol Türkiye Kupası'nda kadınlar ve erkeklerde çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak.

Çeyrek final mücadelesinde erkeklerde 3 maç yapılacak. Şırnak Gençlik Spor'un ligden çekilmesiyle erkeklerde ilk yarı finalist 1955 Batman Belediyespor oldu. Kupada çeyrek final rövanş maçları ise erkeklerde 13 Mart, kadınlarda 16 Mart tarihinde oynanacak.

Hentbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

- Erkekler 16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Celal Atik) 19.00 Beşiktaş Mogaz-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba) 19.00 SELKA Eskişehir Hentbol-Göztepe (Porsuk)



- Kadınlar 17.00 Yenimahalle Belediyespor-Aksaray Belediyespor (THF) 17.00 Muratpaşa Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Evcilmen) 17.00 Ardeşen Gençlik-Üsküdar Belediyespor (Ardeşen Turizm Fakültesi) 17.00 Yalıkavakspor-Kastamonu Belediyespor (Binnaz Karakaya)





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