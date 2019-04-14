Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası - Kastamonu Belediyespor: 27 - Ardeşen Gençlik: 25- Kastamonu Belediyespor finale yükseldi



KASTAMONU (AA) - Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Ardeşen Gençlik'i 27-25 yendi. Atatürk Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısı 12-12 beraberlikle sonuçlandı. İkinci yarıda rakibine üstünlük kuran ev sahibi ekip, müsabakadan 27-25 galip ayrıldı. Rize'de oynanan ilk maçı da 29-28 kazanan Kastamonu Belediyespor, bu sonuçla adını finale yazdırdı. Kastamonu Belediyespor, finalde Muratpaşa Belediyespor'un rakibi oldu.



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