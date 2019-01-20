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Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

- İkinci tur grup müsabakaları tamamlanırken, çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

20 Ocak 2019 Pazar 21:54
Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası


İSTANBUL (AA) - Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası 2. tur maçları tamamlandı.

Dört grupta oynanan 2. tur maçlarının ardından A Grubu'nda Yenimahalle Belediyespor ve Ardeşen Gençlik, B Grubu'nda Üsküdar Belediyespor ve Aksaray Belediyespor, C Grubu'nda Muratpaşa Belediyespor ile Yalıkavakspor, D Grubu'nda ise Kastamonu Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor ilk iki sırayı alarak çeyrek finale yükseldi.

İlk maçların 27 Şubat'ta, ikinci maçların ise 16 Mart'ta oynanacağı çeyrek finalde, eşleşmeler şöyle oldu:

Yenimahalle Belediyespor-Aksaray Belediyespor

Muratpaşa Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor

Ardeşen Gençlik-Üsküdar Belediyespor

Yalıkavakspor-Kastamonu Belediyespor

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 21:54
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