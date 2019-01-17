Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası





ANKARA (AA) - Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası 2. tur grup müsabakaları yarın 4 ilde oynanacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 20 Ocak Pazar günü sona erecek müsabakalar A Grubu'nda Giresun, B Grubu'nda Ankara, C Grubu'nda Antalya, D Grubu'nda da Bursa'da oynanacak.

A Grubu'nda Ardeşen Gençlik, Görele Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor ve Elazığ Sosyal Yardımlaşma, B Grubu'nda Üsküdar Belediyespor, Aksaray Belediyespor, Polatlı Belediyespor ve Bandırmaspor, C Grubu'nda Mardin Büyükşehir Belediyespor, Yalıkavakspor ve Muratpaşa Belediyespor, D Grubu'nda da İzmir Büyükşehir Belediyespor, Osmangazi Belediyespor ve Kastamonu Belediyespor mücadele edecek.

C Grubu'nda Sivas Belediyespor kupadan çekilirken, D Grubu'nda yer alan Pazarspor'un, geçirdiği trafik kazası sonrasında bu sezonla ilgili hakları dondurulmuştu. Bu nedenle bu iki gruptaki maçlar üçer takımla yapılacak.

Grup müsabakaları sonrasında ilk iki sırayı alacak takımlar çeyrek finale yükselecek.

Çeyrek finalde, A Grubu birincisi B Grubu ikincisiyle, C Grubu birincisi D Grubu ikincisiyle, A Grubu ikincisi B Grubu birincisi, C Grubu ikincisi de D Grubu birincisi ile eşleşecek.